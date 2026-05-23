Detenidos dos menores por varios robos a ancianas mediante tirones en Arganda

La Guardia Civil ha arrestado a dos menores de edad, y mantiene bajo investigación a otros dos jóvenes por su presunta implicación en varios robos con violencia cometidos en Arganda del Rey, Madrid. Los hechos habrían tenido lugar desde el pasado mes de marzo y afectan, al menos, a cinco mujeres de edad avanzada.

Según las pesquisas, los sospechosos actuaban principalmente en calles céntricas de la localidad. Elegían a víctimas vulnerables que llevaban joyas visibles, especialmente cadenas de oro, y se acercaban a ellas para arrebatárselas de forma brusca antes de huir rápidamente.

Los jóvenes solían vestir prendas oscuras y con capucha para dificultar su identificación. Después de cometer los robos, utilizaban el transporte público para abandonar la zona y evitar ser localizados por los agentes.

La operación policial culminó la pasada semana con la detención de dos de los implicados, mientras que los otros dos fueron identificados como investigados. Todos ellos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.

Otros sucesos similares

Hace justo una semana tenía lugar otro suceso similar, pero esta vez en Nápoles, donde doce personas eran detenidas por el robo de relojes de lujo en zonas turísticas de España.

Aunque la ciudad italiana era la tierra natal o residencial de muchos de sus miembros, la banda operaba en zonas turísticas de España como Marbella, Málaga, Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca. Desarrollada en colaboración con la Polizia di Stato de Italia y con la coordinación de Europol, el arresto se llevó a cabo durante la madrugada del pasado viernes, en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega emitidas por distintas autoridades judiciales españolas.

"Paranzas" es el nombre con el que se conoce a este grupo de criminales de origen napolitano, especializados en el robo de relojes de alta gama en la vía pública.

La investigación apunta a que estas organizaciones se articulan entre tres y cinco personas con funciones "perfectamente definidas". Entre ellas, "planifican minuciosamente" su desplazamiento a España sirviéndose de documentación falsa, así como de vehículos desplazados desde Italia, o alquilados para su movilidad y huida.

Hoteles, restaurantes, playas o zonas comerciales de lujo, son los objetivos principales de este grupo de criminales. Una vez en el país, seleccionan "cuidadosamente" a sus víctimas en estos lugares frecuentados por turistas y personas con alto poder adquisitivo.

Tras largas vigilancias, mediante una acción "rápida y violenta" cumplen su objetivo. Uno o varios miembros arrancan el reloj de la muñeca de la víctima y huyen de inmediato, en motocicleta o 'scooter'.

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