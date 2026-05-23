Un hombre muere en un incendio de pastos en Almendralejo, Badajoz

Un hombre de unos 80 años ha fallecido este sábado en un incendio de pastos declarado en una finca situada en Almendralejo (Badajoz), según han informado fuentes de los Bomberos de la Diputación de Badajoz y de la Policía Nacional.

El fuego se ha originado en torno a las 12.30 horas en un terreno ubicado en el barrio de La Farola, en las inmediaciones de las vías del tren, según han adelantado varios medios regionales.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de emergencias y cuerpos policiales, aunque no se han facilitado por el momento más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

Las causas del incendio están siendo investigadas, si bien la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores apunta a que se habría tratado de un accidente.

La investigación continúa abierta para esclarecer el origen de las llamas y determinar cómo se produjo la muerte del hombre.

El suceso se produce después de un 2025 especialmente grave en materia de incendios forestales en España. Según el avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica, el año pasado ardieron 354.746,67 hectáreas forestales, la mayor superficie afectada del último decenio, pese a que el número total de siniestros descendió un 10,60% respecto a la media de los diez años anteriores.

Además, se registraron 63 grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas, 39 más que la media del decenio.

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