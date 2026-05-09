Las imágenes de un atraco a punta de pistola en una tienda de Mataró: los Mossos siguen buscando al ladrón

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta una investigación para localizar al autor o autores de un atraco cometido este sábado por la mañana en una tienda de telefonía e informática del centro de Mataró, en Barcelona, donde un hombre amenazó a un trabajador con un arma de fuego antes de huir con material del establecimiento.

El asalto se ha producido sobre las 10.00 horas en un local situado en la calle de la Rambla de la capital del Maresme. Según ha confirmado la policía catalana, nadie ha resultado herido en el robo, aunque el autor ha conseguido escapar antes de la llegada de las patrullas. Los Mossos no han concretado por ahora el valor del material sustraído ni han facilitado más detalles sobre la investigación para no entorpecer las pesquisas.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y a las que ha tenido acceso 'El Caso', muestran cómo un hombre entra en la tienda arrastrando una maleta. El sospechoso, que lleva gorra y mascarilla, reclama la atención de un dependiente con aparente normalidad. "Hola, perdona", dice al entrar. Cuando el trabajador se aproxima, el ladrón pregunta por unos cargadores y, mientras señala un tamaño concreto, se abre la chaqueta.

En ese momento, el hombre extrae lo que parece una pistola real, la carga y amenaza al empleado. "Al piso, tranquilo", le ordena, mientras el trabajador intenta alejarse. En la grabación se escuchan también gritos de una mujer al fondo. Tras intimidar al personal, el atracador logra hacerse con material del establecimiento y abandonar el local. Algunas informaciones apuntan a que en el robo pudo participar al menos otra persona, extremo que los Mossos investigan.

A estos episodios se han sumado diversas peleas con armas blancas y un tiroteo registrado este viernes en Lloret de Mar, vinculado a la guerra entre mafias montenegrinas. La consejera de Interior, Núria Parlon, y mandos de los Mossos han comparecido esta semana para defender que las cifras generales apuntan a una reducción de los hechos delictivos, aunque han reconocido un aumento de las denuncias por delitos violentos contra las personas, como lesiones, amenazas, coacciones y tentativas de homicidio.

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