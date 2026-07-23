El perfil del divorciado en España: entre los 40 y los 49 años y tras 16 años de matrimonio

Los casos de divorcio han ido en aumento desde que se empezaron a registrar datos, en 2016. Sin embargo, el año pasado hubo 80.785 divorcios a nivel nacional, un 2,7% menos que en 2024. Durante el 2025 se produjeron 83.683 casos de nulidad, separación y divorcio cuyo dato significa una bajada de un 3,4% respecto al 2024.

Tipos de resolución de los casos de divorcio

El 49,29% de los casos se resolvieron por sentencia, en este caso hay un proceso judicial y el juez dicta sentencia. Sin embargo, el 20,72% fue por decreto, solamente actúa un Letrado de la Administración de Justicia y es habitual cuando ambos cónyuges están de acuerdo y no hay hijos menores ni dependientes. Por último, 13,67% fue por escritura pública, un procedimiento que se hace ante notario y el divorcio es de mutuo acuerdo.

Duración de los matrimonios, edad, nacionalidad y estado civil

Los matrimonios divorciados duraron una media de 16,2 años, similar a los datos de 2024. Sin embargo, el 31,2% de los casos, se produjeron tras 20 años de unión. El 21,5% el divorcio llegó entre los cinco y los nueve años de matrimonio, el 16,7% entre los 10 y los 14 años, el 15,3% entre los 15 y los 19, el 11,9% entre los dos y cuatro años tras la unión, por último, el 3,4 % ocurrió poco después de la boda.

En cuanto a la franja de edad en el momento de divorciarse, tanto en hombres como en mujeres, tuvo lugar entre los 40 y los 49 años.

Hablando de, el 80,4% de los cónyuges eran españoles. El 12,1% una de las partes era de nacionalidad extranjera y por último el 7,5% eran de otro país.

En lo que respecta al estado civil al contraer matrimonio, la mayoría estaban solteros. En el caso de los hombres, el 9,3% eran divorciados y el 0,3% eran viudos. Con respecto a las mujeres, los datos son prácticamente idénticos, siendo un 10,1% divorciadas y 0,3% viudas.

Número de hijos, tipo de custodia y pensiones

El 47,1% de los divorciados en 2025 no tenían hijos. El 41,6% tenían hijos menores de edad, el 3,9% tenían de hijos mayores de edad dependientes económicamente, mientras el 7,4% eran hijos menores y mayores de edad dependientes de sus padres. Como último dato, el 23% tenían solamente un hijo dependiente de sus padres.

En el 47,9% de los divorcios había hijos menores a los que se debía otorgar la custodia. En el 3,4% de estos casos se entregó al padre y en el 45,3% a la madre, mientras que el 50,8% fue custodia compartida.

Es importante destacar la tendencia creciente de los casos de custodia compartida y siguen superando a aquellos en los que sólo se le otorga a la madre. En el 53,7% de los casos, se asignó una pensión alimenticia, al padre, el 3,8% a la madre, y el 44,1% a ambas partes. En cuanto a la compensatoria, aquella que causa un desequilibrio económico en uno de los cónyuges, el 91,4% se asignó al esposo.

Por comunidades y ciudades autónomas, por cada 1.000 habitantes Ceuta registró una tasa de 2,5. Por comunidades con la tasa más alta, en primer lugar, Andalucía tiene una tasa de 1,8 con 14.718 divorcios y Cataluña con 1,7 y 13.137 matrimonios divorciados. Por la cola se sitúan Castilla y León con una tasa de 1,4 y 3.171 de matrimonios divorciados y Extremadura la misma tasa y 1.436 personas divorciadas.

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