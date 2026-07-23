Investigan la muerte de un camarero italiano tras aparecer su cadáver flotando en Ibiza

Investigan en Ibiza la muerte de Francesco Forzieri, italiano de 33 años residente en San Benedetto del Tronto, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el puerto de Ibiza hace dos días.

El joven había llegado a las Islas Baleares para trabajar durante la temporada de verano y precisamente el pasado 20 de julio, día que encontraron su cuerpo, había celebrado su cumpleaños. Ahora, la autopsia ordenada por las autoridades españolas será clave para esclarecer las causas del fallecimiento.

El cadáver fue hallado alrededor de las 4.30 de la madrugada en la zona de Es Botafoc, cerca de uno de los pantalanes del puerto.

Las primeras hipótesis apuntan a ahogamiento

Las primeras hipótesis apuntan a que el joven habría muerto por ahogamiento. Los investigadores están a la espera de los resultados forenses para determinar las causas precisas de lo que ocurrió para poder reconstruir sus últimas horas de vida. La noticia ha sacudido de lleno a Italia y, en especial a la familia, todos le llamaban cariñosamente "Checco", se encontraba en Ibiza desde el pasado mes de mayo, donde trabajaba como camarero tras decidir aprovechar la campaña turística estival.

Tal y como informa el diario 'Corriere adriático', en una entrevista a su hermano, "sus compañeros le propusieron esta experiencia y decidió marcharse". "Era un chico que ya había vivido y trabajado en varias ciudades europeas, desde Ámsterdam a Bruselas, pasando por Madrid. De vez en cuando también hacía de DJ, pero, sobre todo, tenía muchas ganas de superarse y buscar nuevas oportunidades", explica su hermano.

Investigación en curso

La familia ya ha contactado con el Ministerio de Asuntos Exteriores italianos para agilizar los trámites de repatriación del cuerpo. Sin embargo, su prioridad absoluta ahora mismo es saber qué le pasó.

"Queremos saber con certeza cuáles han sido las causas de la muerte", ha insistido el hermano de la víctima. "Francesco era un chico serio; estaba en Ibiza únicamente para trabajar y labrarse un futuro. Por supuesto que, como cualquier joven, se divertía en su tiempo libre, pero no llevaba una vida descontrolada".

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