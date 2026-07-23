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Estos son los radares que más multan en España: consulta dónde se encuentran

Los radares de la DGT firman un año de récord de recaudación con una cifra cercana a los 250 millones de euros. El rey de las multas está en Valencia

Radares de la DGT

Radares de la DGT Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

La velocidad sale cada vez más cara en España, durante el año pasado los radares de la Dirección General de Tráfico recaudaron la cifra récord de 246.602.934 €, un incremento del 14% respecto al periodo anterior.

Según AEA, ese incremento no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT. La gran sorpresa del informe radica en la extrema eficiencia de un pequeño grupo de cinemómetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias.

Comunidades líderes en recaudación

La recaudación por comunidades autónomas se presenta de forma muy desigual dependiendo del lugar en el que te encuentres. Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones €), Madrid (17,9 millones €) y Cádiz (16,5 millones €). Mientras que las zonas de tregua se localizan en Ourense (1,3 millones €), Cáceres (1,6 millones €) y Salamanca (1,8 millones €).

Sin duda alguna, el rey de las multas está en Valencia, es el punto más crítico para los conductores. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, se ha coronado como el más activo del país tras formular un récord de 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunitat Valenciana el dispositivo del km 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.

El informe de AEA también enciende las alarmas sobre el ritmo de otros radares "cazadores" que no dejan de sumar miles de denuncias, como el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga.

Top 50 radares que más multan en España

En orden de mayor a menor, se muestran los radares que más dinero y denuncias recaudan en España (entre paréntesis, el número de denuncias):

  • Valencia, kilómetro 326 de la A-7 (90.766)

  • Alicante, kilómetro 7 de la CV-905 (72.557)

  • Navarra, kilómetro 127 de la A-15 (67.445)

  • Sta. Cruz de Tenerife, kilómetro 1 de la TF-2 (49.641)

  • Málaga, kilómetro 968 de la A-7 (45.050)

  • Madrid, kilómetro 20 de la M-40 (43.500)

  • Málaga, kilómetro 978 de la A-7 (42.088)

  • Cádiz, kilómetro 74 de la A-381 (36.925)

  • Ciudad Real, kilómetro 135 de la A-4 (32.041)

  • Madrid, kilómetro 52 de la M-40 (31.175)

  • Alicante, kilómetro 0 de la A-77A (30.742)

  • Zamora, kilómetro 99 de la A-52 (30.301)

  • Almería, kilómetro 1 de la AL-3117 (29.910)

  • Valencia, kilómetro 3 de la CV-410 (29.530)

  • Alicante, kilómetro 8 de la A-70 (29.488)

  • Illes Balears, kilómetro 9 de la EI-600 (28.502)

  • Madrid, kilómetro 1de la M-14 (28.306)

  • Málaga, kilómetro 1107 de la A-7 (28.091)

  • Valladolid, kilómetro 170 de la N-601 (28.076)

  • Valencia, kilómetro 349 de la A-3 (25.869)

  • Alicante, kilómetro 13 de la CV-86 (24.732)

  • Sevilla, kilómetro 10 de la SE-30 (23.740)

  • Granada, kilómetro 256 de la A-92 (23.447)

  • Burgos, kilómetro 234 de la A-1 (22.518)

  • Salamanca, kilómetro 160 de la A-66 (22.298)

  • Valencia, kilómetro 13 de la V-21 (22.216)

  • Córdoba, kilómetro 417 de la A-4 (21.792)

  • Valencia, kilómetro 1 de la V-23 (20.493)

  • Málaga, kilómetro 10 de la MA-20 (20.320)

  • Madrid, kilómetro 13 de la A-4 (19.957)

  • Asturias, kilómetro 377 de la N-634 (19.062)

  • Cantabria, kilómetro 144 de la A-8 (18.783)

  • Cuenca, kilómetro 156 de la A-3 (18.727)

  • Valencia, kilómetro 314 de la A-3 (17.405)

  • Castellón, kilómetro 356 de la AP-7 (17.220)

  • Guadalajara, kilómetro 122 de la A-2 (17.029)

  • Castellón, kilómetro 390 de la AP-7 (16.555)

  • Sevilla, kilómetro 0 de la A-92 (16.141)

  • Las Palmas, kilómetro 42 de la GC-1 (15.927)

  • Asturias, kilómetro 35 de la A-66 (15.925)

  • Asturias, kilómetro 29 de la A-66 (15.916)

  • Almería, kilómetro 1 de la A-1050 (15.855)

  • Ciudad Real, kilómetro 230 de la A-4 (15.783)

  • Toledo, kilómetro 67 de la A-4 (15.288)

  • Alicante, kilómetro 27 de la A-70 (14.616)

  • Cantabria, kilómetro 191 de la A-67 (14.405)

  • Segovia, kilómetro 125 de la A-1 (14.329)

  • Valencia, kilómetro 6 de la V-31 (14.148)

  • León, kilómetro 347 de la A-6 (14.143)

  • A Coruña, kilómetro 11 de la AG-55 (14.052)

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