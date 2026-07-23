El Gobierno autoriza un referéndum en Valtierra (Navarra) sobre un nuevo centro de salud

Valtierra, en Navarra, preguntará a sus vecinos si quieren un nuevo centro de salud en el pueblo. El Consejo de Ministros, tras estudiar la petición del consistorio, ha decidido autorizar la consulta popular al considerar que el asunto planteado es de interés local y que cumple los requisitos legales.

Manuel Resa, alcalde de Valtierra, solicitó poder realizar el referéndum hace 8 meses. Embarcado en la preparación de las fiestas patronales, asegura que "en septiembre haremos la consulta, sí o sí". Construir un nuevo centro de salud en la parte baja del pueblo es una de las prioridades del ayuntamiento. "Somos 2.500 vecinos. Pues hay unos 800 que no pueden ir al médico solos porque el ambulatorio actual está en el monte. No es accesible", explica Resa. Entre los afectados está su madre: "Cada vez que tiene que ir a una consulta médica hay que llevarla".

El ayuntamiento debe acordar ahora cómo articular el referéndum. Los vecinos votarán si están de acuerdo con que el consistorio inicie los trámites necesarios con el Gobierno de Navarra para solicitar la autorización para la construcción del nuevo centro sanitario.

Competencia del Estado

La Constitución establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". La Ley de Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que los ayuntamientos pueden convocar este tipo de consultas si lo autoriza el Gobierno español siempre que traten sobre asuntos de la competencia propia municipal y que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos.

En el caso del referéndum para la construcción de un centro de salud en Valtierra, se ajusta a la legalidad. El Consejo de Ministros ha aprobado otras consultas populares como la votación en la localidad alicantina de Castalla para decidir la fecha de la fiesta de Moros y Cristianos, la más popular de la localidad. Y ha rechazado la celebración de algunas, como la relativa a la construcción de una residencia en Herrera de los Navarros (Zaragoza). El Gobierno consideró que el referéndum planteado sobrepasaba el ámbito local, por lo que el Ayuntamiento no tenía competencias para llevarlo a cabo.

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