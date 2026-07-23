Noticias de hoy, jueves 23 de julio de 2026

Los incendios en España, la explosión en Barcelona o Trump, entre las noticias más destacadas de este jueves 23 de julio de 2026.

Incendios

En incendio del municipio toledano de Almorox ha cruzado hasta la Comunidad de Madrid y se ha propagado en Villa del Prado. La Guardia Civil ha ido casa por casa desalojando a los vecinos debido a la proximidad de las llamas. El fuego ha afectado a algunas viviendas, y mientras la mayoría de los evacuados ha podido regresar en las últimas horas a sus domicilios, los vecinos de la urbanización de Encinar del Alberche siguen evacuados.

Por otro lado, el peor incendio de lo que llevamos de verano, es el de la Mierla, en Guadalajara, que entra en fase de estabilización. Pero sus consecuencias son terribles: 32.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Se han comenzado a levantar alguns órdenes de evacuación de los 34 municipios desalojados. Más de 1500 personas llevan varios días fuera de sus casas.

Fuga de gas

En el metro de Sants, en Barcelona se ha producido una explosión al dañarse una tubería, al parecer por las obras en la estación. Hay un total de ocho heridos, dos de ellos graves. Todos son hombres que estaban trabajando en la reparación de una fuga de gas. Las carreteras han permanecido cortadas durante horas y varias dotaciones de bomberos se han tenido que desplazar para sofocar las llamas.

Trump e Irán

En el ámbito internacional, Donald Trump continúa su ofensiva contra Irán. Al mismo tiempo, refuerza su alianza con Arabia Saud y le permitirá enriquecer uranio con tecnología estadounidense, pero a cambio los saudíes deben evitar que el conflicto se traslade al mar rojo, donde los hutíes de Yemen amenazan con colapsar el tráfico marítimo. Además, el barril de petróleo se dispara hasta los 96 dólares

Ventiladores de mano

Se trata de una medida para combatir este verano las olas de calor. Son los ventiladores de mano, cuya venta online se ha disparado. Aunque también se han hecho famosos los chalecos de hielo y sobrebotas aislantes que tanto han utilizado los futbolistas en el Mundial.

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