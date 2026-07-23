Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Suicidio

Más del 5% de los españoles tienen pensamientos suicidas

El 5,4% de la población en España reconoce haber experimentado ideación suicida, según el primer estudio realizado con una muestra representativa de todo el país. El informe señala que las mujeres, los menores de 30 años y las personas en situación de exclusión social son los colectivos más afectados.

Suicidio

Suicidio Pixabay

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

Uno de cada veinte españoles ha tenido pensamientos suicidas, de acuerdo con una investigación elaborada por la fundación FOESSA, junto a investigadores de la facultad Padre Ossó y la Universidad de Oviedo. El trabajo, es el primero de estas características que analiza la ideación suicida en una muestra representativa de la población española.

Mujeres, jóvenes y personas vulnerables, son los grupos de mayor riesgo

El informe revela que este problema afecta con mayor frecuencia a las mujeres, especialmente a las jóvenes y a pesar de que las mujeres son las que más tienen este pensamiento, realmente los hombres presentan una mayor tasa de suicidio.

Por otra parte, las personas menores de 30 años, con un 7,9%, y descienden a medida que aumenta la edad hasta alanzar el mínimo a partir de los 65 años, con un 3,4%

Además de estos dos grupos anteriores, también se ven afectados quienes viven en condiciones de vulnerabilidad o exclusión social, con un 14,6% frente a un 3,5% del resto de la población española.

Los investigadores subrayan que los factores económicos, la precariedad y el aislamiento social incrementan el riesgo de sufrir este tipo de pensamientos.

Reforzar la prevención y la atención en salud mental

Los autores del estudio destacan la importancia de reforzar las políticas de prevención, mejorar el acceso a los recursos de salud mental y promover la detección precoz para reducir el impacto de un problema que sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de salud pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El perfil del divorciado en España: entre los 40 y los 49 años y tras 16 años de matrimonio

Divorcios

Publicidad

Sociedad

Antena 3 Noticias

Última hora de los incendios en España: 26 viviendas quemadas y más de 700 desalojados por el incendio de Almorox, Toledo

Incendio en Almorox

El incendio de La Mierla mantienen en vilo a España con miles de hectáreas calcinadas y decenas de evacuados

Andenes Ave Renfe

Se reanuda la circulación ferroviaria del AVE Madrid-Barcelona tras el incendio en San Fernando de Henares

Puerto de Ibiza
IBIZA

Investigan la muerte de un camarero italiano tras aparecer su cadáver flotando en Ibiza

Suicidio
Suicidio

Más del 5% de los españoles tienen pensamientos suicidas

Divorcios
DIVORCIOS

El perfil del divorciado en España: entre los 40 y los 49 años y tras 16 años de matrimonio

Los divorcios han ido creciendo desde que se tienen datos. No obstante, en 2025 ha habido una ligera bajada. Cada vez predominan más los casos de custodia compartida y suelen ser ambas partes quienes presentan la solicitud de divorcio. Castilla y León presenta la tasa más baja de España, con 1,4.

Policía local en una foto de archivo
Menor abandonado

Dos padres acusados de abandonar a su hija de dos años en "condiciones insalubres"

Los apellidos de la menor no coinciden con los de los adultos con los que estaba, circunstancia que está siendo investigada.

Radares de la DGT

Estos son los radares que más multan en España: consulta dónde se encuentran

Ayuntamiento de Valtierra, en Navarra

El Gobierno autoriza un referéndum en Valtierra (Navarra) sobre un nuevo centro de salud

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 23 de julio de 2026

Publicidad