Más del 5% de los españoles tienen pensamientos suicidas

Uno de cada veinte españoles ha tenido pensamientos suicidas, de acuerdo con una investigación elaborada por la fundación FOESSA, junto a investigadores de la facultad Padre Ossó y la Universidad de Oviedo. El trabajo, es el primero de estas características que analiza la ideación suicida en una muestra representativa de la población española.

Mujeres, jóvenes y personas vulnerables, son los grupos de mayor riesgo

El informe revela que este problema afecta con mayor frecuencia a las mujeres, especialmente a las jóvenes y a pesar de que las mujeres son las que más tienen este pensamiento, realmente los hombres presentan una mayor tasa de suicidio.

Por otra parte, las personas menores de 30 años, con un 7,9%, y descienden a medida que aumenta la edad hasta alanzar el mínimo a partir de los 65 años, con un 3,4%

Además de estos dos grupos anteriores, también se ven afectados quienes viven en condiciones de vulnerabilidad o exclusión social, con un 14,6% frente a un 3,5% del resto de la población española.

Los investigadores subrayan que los factores económicos, la precariedad y el aislamiento social incrementan el riesgo de sufrir este tipo de pensamientos.

Reforzar la prevención y la atención en salud mental

Los autores del estudio destacan la importancia de reforzar las políticas de prevención, mejorar el acceso a los recursos de salud mental y promover la detección precoz para reducir el impacto de un problema que sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de salud pública.

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