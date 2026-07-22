Muere un trabajador y otros dos resultan heridos en un accidente laboral en una base de Renfe en Villaverde, Madrid

Un trabajador de unos 30 años ha fallecido este miércoles y otros dos han resultado heridos tras un accidente laboral registrado en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe, situada en el distrito madrileño de Villaverde. El suceso se ha producido durante unos trabajos de conservación de trenes, cuando los tres operarios se han visto implicados en un incidente con maquinaria metálica.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 14:20 horas en las instalaciones de Renfe-Adif. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal de Madrid después de recibir el aviso.

Un fallecido y dos heridos

A la llegada de los servicios de emergencia, uno de los trabajadores se encontraba inconsciente. Pese a la asistencia sanitaria prestada en el lugar, los facultativos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Los otros dos operarios afectados fueron atendidos por lesiones de diversa consideración, entre ellas varias fracturas.

La Policía Municipal ha abierto una investigación para esclarecer cómo se produjo el accidente. Las diligencias han quedado a cargo de la Comisaría de Coordinación Judicial, que tratará de determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Renfe investigará las causas del accidente

Además de la investigación abierta por la Policía Municipal de Madrid, Renfe ha anunciado que pondrá en marcha una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar sus causas.

En un comunicado, la compañía ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del trabajador, que pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la Base de Mantenimiento Integral de Villaverde, y ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a sus familiares, compañeros y allegados. Asimismo, ha señalado que, según la información disponible hasta el momento, el siniestro ocurrió durante unos trabajos de mantenimiento y que los otros dos trabajadores implicados recibieron asistencia sanitaria tras resultar heridos de diversa consideración.

La empresa ha precisado que su investigación se desarrollará de forma paralela a las actuaciones de las autoridades competentes y tendrá como objetivo esclarecer lo sucedido y adoptar medidas para evitar que hechos similares puedan repetirse en el futuro.

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