Dos padres acusados de abandonar a su hija de dos años en "condiciones insalubres"

La Policía Local de Alicante ha detenido a un hombre de 28 años y a una mujer de 30 por un presunto delito de abandono de menor después de localizar a una niña de poco más de dos años en un aparcamiento del centro de la ciudad en unas condiciones higiénicas manifiestamente insalubres.

La intervención tuvo lugar el pasado martes al mediodía, cuando dos viandantes alertaron a los servicios de emergencia tras observar a la menor sola junto a un turismo. A la llegada de los agentes, comprobaron que la niña, nacida en octubre de 2023, presentaba un visible estado de abandono, con el pañal muy sucio, sin cambiar desde hacía tiempo y con un fuerte olor, según han informado fuentes de la investigación.

Los policías localizaron a la pareja reclinada en los asientos delanteros del vehículo, en estado de somnolencia y con dificultades para reaccionar. En el interior del coche encontraron varios envases de medicamentos sujetos a prescripción médica.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar atendieron a la menor, que posteriormente fue trasladada al servicio de Pediatría del Hospital General Doctor Balmis para someterse a una exploración médica. Tras recibir el alta, quedó bajo la custodia provisional del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela.

Durante el registro del vehículo, los agentes intervinieron 7.500 euros en efectivo, 25 billetes de 200 euros y cinco de 500, además de 5.760 francos suizos, equivalentes a unos 6.200 euros, y ocho teléfonos móviles. Parte del dinero estaba oculto entre la ropa interior de la mujer junto a uno de los teléfonos. La investigación también ha constatado que la menor tiene apellidos distintos a los de los dos detenidos, ambos de nacionalidad argelina, una circunstancia que está siendo analizada por los investigadores.

Tras recibir atención médica, la pareja fue arrestada como presunta autora de un delito de abandono de menor y quedó a disposición policial. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Julio Calero, ha felicitado a los agentes por una intervención que, a su juicio, "ha evitado lo que podría haber sido una desgracia irreparable". Asimismo, ha calificado de "abominable" que "algunas personas puedan llegar a hacer este tipo de cosas contra niños indefensos".

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