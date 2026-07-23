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Ocho heridos, dos de ellos graves, por una explosión de gas en Barcelona

Ha ocurrido en el acceso de la estación de metro L5 de la Plaça de Sants.

Incendio por un escape de gas en la plaça de Sants

Ocho heridos, dos de ellos graves, por una explosión de gas en Barcelona | Europa Press

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Una deflagración de gas ha dejado ocho personas heridas, dos de ellas de gravedad. Ha ocurrido en la noche de este miércoles en las obras de acceso a la estación de metro de Plaça de Sants, en Barcelona. El incidente ha provocado un incendio en la zona y ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencia.

Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), todos los heridos son hombres y trabajaban en la reparación de una fuga de gas en el acceso de la estación de la línea L5, que se encuentra actualmente en obras. Los afectados fueron atendidos en un primer momento en un centro avanzado instalado en el lugar y después trasladados a los hospitales Vall d’Hebron y Clínic de Barcelona.

De los trabajadores heridos, dos se encuentran en estado grave, tres presentan lesiones de carácter menos grave, mientras que los otros tres han sufrido heridas leves. Para atender esta emergencia, el SEM ha activado ocho ambulancias.

Los hechos se han producido después de que, sobre las 14:40 horas, una tubería quedara dañada durante unos trabajos en la zona, lo que causó la fuga de gas. Hasta el lugar se desplazaron entonces nueve dotaciones de los Bomberos de Barcelona, junto con efectivos de la compañía suministradora, para controlar la incidencia y asegurar el área.

Explotó mientras lo reparaban

Como medida preventiva, se cortó el tráfico en las calles cercanas y se estableció un perímetro de seguridad. Pero a las 22:50 horas, mientras los técnicos trabajaban en la reparación de la conducción afectada, se produjo la deflagración que derivó en el incendio posterior.

Los Bomberos de Barcelona continuaron durante horas con las tareas para sofocar las llamas, mientras la Guardia Urbana acordonaba la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. También se desplazó hasta allí el tercer teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, para seguir la evolución de lo ocurrido.

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