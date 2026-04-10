Localizan a Marcela, la menor desaparecida en Murcia: la madre denuncia al padre por malos tratos y asegura que "no hubo secuestro"

Marcela, la niña de dos años desaparecida desde el pasado 29 de marzo en Murcia, ha sido localizada este jueves por la tarde cuando Trinidad, su madre, se presentó con ella ante la Policía Nacional para negar que la hubiese secuestrado y denunciar al padre por violencia doméstica continuada: "No hubo secuestro".

Declaración formal en comisaría

"Me ha amenazado con matarme si no le dejaba a Marcela", declaraba Trinidad. Según informa 'El Español', fue un inspector de la Policía Nacional quien pudo contactar con la madre en la tarde del jueves. Después de comprobar el estado de la niña, que era favorable, Trinidad declaró de manera formal y presentó una denuncia por violencia de género contra su expareja. Aportó varias capturas de conversaciones como pruebas de los malos tratos recibidos.

Los agentes de la Policía descartaron el delito de sustracción de menores y desactivaron la alerta por desaparición. Las mismas fuentes informan que será Manuel, quien tenga que declarar como investigado de un presunto delito de violencia de género. Mientras, la madre de Marcela ha sido añadida al Sistema VioGén, que se encarga de evaluar el riesgo y establece medidas de protección personalizadas. La UFAM podría haberla trasladado a un recurso seguro para garantizar su integridad y la de sus hijos.

La desaparición

Todo comenzó cuando Manuel Moreno, padre de la menor, denunció el presunto secuestro de su hija. Acusó directamente a su Trinidad, su expareja. Pero, al esta declarar ante la Policía, se ha desmontado la hipótesis. La mujer explicó que abandonó la vivienda okupa de Churra, donde vivía con sus cuatro hijos porque, según afirma, sufría malos tratos continuados por parte de Manuel. Estos duraron los tres años de relación. También aseguró haber sufrido violencia física y psicológica, además de amenazas graves.

Añadió que a su huida se le añadía la falta de un convenio regulador firmado por el padre, quien aseguró, según su versión, que existía un documento desde octubre de 2025. Sin embargo, Trinidad mantiene que nunca impidió a Manuel ver a Marcela y que usó la denuncia por secuestro para presionarla en el conflicto por la custodia.

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