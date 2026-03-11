Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias renuevan su alianza para combatir la violencia de género

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias refuerzan su compromiso en la lucha contra la violencia de género con la renovación de la iniciativa 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', una alianza que cumple once años de trabajo conjunto para sensibilizar y movilizar a la sociedad frente a esta lacra.

El acuerdo ha sido ratificado por el presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente del Grupo Atresmedia, José Creuheras, en un acto institucional en el que han participado también directivos de ambas entidades. Con esta renovación, las dos organizaciones consolidan una colaboración iniciada en 2015 y que se ha convertido en una de las principales iniciativas de sensibilización social contra el maltrato en España.

Un mensaje claro: no es solo un problema de mujeres

En esta nueva etapa, la iniciativa pondrá el foco en trasladar un mensaje contundente: la violencia de género no es un asunto exclusivo de las mujeres, sino un problema que interpela directamente a toda la sociedad, incluidos los hombres: padres, amigos, compañeros y ciudadanos.

Especial atención recibirán los jóvenes, con el objetivo de que sepan identificar actitudes de control o negativas con sus parejas. A través de los informativos de Antena 3 y otros contenidos específicos, se apelará a la responsabilidad individual y colectiva para no mirar hacia otro lado ante cualquier indicio de maltrato, especialmente en un contexto marcado por el repunte de mujeres asesinadas en los últimos meses.

La iniciativa incluirá reportajes y entrevistas con expertos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y profesionales de la psicología para profundizar en el papel activo que los hombres pueden desempeñar en la prevención, detección y denuncia de la violencia machista.

Violencia digital: el gran reto entre adolescentes y jóvenes

Otro de los ejes prioritarios en 2026 será la sensibilización sobre la violencia digital, especialmente entre adolescentes y jóvenes. La campaña alertará sobre prácticas como el control de la pareja a través del móvil, la difusión de imágenes íntimas o el acoso en redes sociales, recordando que no se trata de conductas sin importancia, sino de delitos con consecuencias legales.

Para ello, contará con la colaboración de la Policía Nacional y expertos jurídicos, que explicarán las implicaciones penales de estas conductas y ofrecerán información práctica para víctimas y familias sobre cómo actuar ante situaciones de violencia digital.

Asimismo, se seguirá insistiendo en la importancia de denunciar desde la primera agresión. Los presentadores de Antena 3 Noticias recordarán que la violencia nunca es un hecho aislado y que denunciar es un paso clave para romper el ciclo del maltrato. También se continuará difundiendo información sobre recursos disponibles, como el teléfono 016 y los números de emergencia 091 y 062.

Un compromiso sostenido en el tiempo

Entre las acciones previstas para 2026 destacan una nueva edición del Macroestudio de Violencia de Género 'Tolerancia Cero', un webinar dirigido a centros educativos de toda España y la celebración de la VI Jornada 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', que reunirá a especialistas de distintos ámbitos. La iniciativa culminará con la emisión de un programa especial en Antena 3 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.

Además, continuará desarrollándose el proyecto 'Municipios contra el maltrato', al que ya se han sumado más de 400 ayuntamientos. En 2025 fueron reconocidos 35 municipios por sus acciones frente a la violencia de género en fiestas locales y se impulsaron medidas específicas para reforzar la prevención en colegios e institutos.

Antena 3, a través de sus informativos y programas, así como las emisoras del grupo, Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, y sus soportes digitales, seguirá poniendo su capacidad de comunicación al servicio de la sensibilización social.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Mutua Madrileña con la igualdad y, especialmente, en la labor que la Fundación Mutua Madrileña desarrolla contra la violencia de género desde 2012, tanto en el ámbito de la concienciación como en la atención y apoyo a víctimas y sus hijos.