Localizan en Girona a una menor de seis años que llevaba meses sustraída: vivía en un piso okupado y estaba sin escolarizar

Una niña de seis años que llevaba meses desaparecida ha sido localizada en Lloret de Mar, Girona, por los Mossos d'Esquadra, en el marco de una investigación que se inició en abril de 2025 tras una denuncia por sustracción de menores en Francia.

La menor había sido trasladada fuera del país por su madre y su abuela materna, sobre quienes pesaban Órdenes Europeas de Detención y Entrega dictadas por las autoridades francesas. La justicia de ese país había retirado previamente la custodia a la madre por incumplir reiteradamente resoluciones judiciales, y obstaculizar el contacto de la niña con su padre.

Tras abandonar Francia, las tres se desplazaron a España. Aunque en un primer momento fueron ubicadas en La Jonquera, su paradero se desconoció durante meses. No fue hasta finales de marzo de 2026, cuando nuevas informaciones permitieron a los investigadores situarlas en Lloret de Mar.

La menor no había sido escolarizada

Los agentes intensificaron entonces las labores de búsqueda y coordinación con la Gendarmería francesa, logrando finalmente localizarlas el 31 de marzo en la zona de Fenals. Al comprobar su situación, los policías constataron que la menor no había sido escolarizada desde su desaparición.

Además, las tres residían en condiciones muy precarias, en los bajos de una vivienda okupada y sin acceso a suministros básicos como agua o electricidad, lo que suponía un claro riesgo para la niña.

Tras confirmar sus identidades, la menor fue puesta bajo la tutela de los servicios de protección a la infancia de Cataluña, mientras que la madre y la abuela fueron detenidas para su posterior puesta a disposición judicial en cumplimiento de las órdenes internacionales.

¿Qué es la sustracción de menores?

Según el Código Penal, la sustracción de menores "es es traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor, o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia". Lo más habitual, según explica la Asociación de Abogados de Familia en su web, "es que la sustracción de menores se produzca en los procesos de ruptura de las parejas", y suelen ser los padres o las madres quienes lo comentan.

¿Qué ocurre si el menor es trasladado a otro país?

La sustracción de menores puede ser en territorio nacional o puede complicarse si el progenitor que no devuelve al niño lo traslada a un país diferente, como el caso de la menor de seis años localizada en Lloret de Mar. La situación se complica entonces porque entra en juego la justicia de otro país.

Cierto es que nuestro país tiene convenios internacionales que pueden aplicarse cuando un menor es trasladado de forma ilícita a otro país. Algunos de ellos son:

El Convenio de la Haya es especialmente importante porque además de por España está firmado por un total de 98 países y solo es aplicable entre ellos. Para los firmantes se establece un sistema de colaboración y una acción enfocada hacia el retorno inmediato del menor al país habitual. Será además el juez del país de residencia habitual, el encargado para decidir sobre su guardia y custodia.

es especialmente importante porque además de por España está firmado por un total de 98 países y solo es aplicable entre ellos. Para los firmantes se establece un sistema de colaboración y una acción enfocada hacia el retorno inmediato del menor al país habitual. Será además el juez del país de residencia habitual, el encargado para decidir sobre su guardia y custodia. Convenio del Consejo de Europa . A este convenio se le conoce como Convenio de Luxemburgo y agiliza las sentencias que se hayan dictado en un Estado parte.

. A este convenio se le conoce como Convenio de Luxemburgo y agiliza las sentencias que se hayan dictado en un Estado parte. Convenio con Marruecos. Es, hoy por hoy, el único que hay bilateral en este campo y trata sobre los mismos aspectos que los dos anteriores.

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