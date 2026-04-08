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Buscan a Marcela, una niña de 2 años desaparecida en Murcia

En paradero desconocido desde el pasado 28 de marzo. Una de las hipótesis que se barajan es la de la sustracción parental por parte de uno de sus progenitores.

Imagen de la menor desaparecida en Murcia

Imagen de la menor desaparecida en MurciaAlerta Desaparecidos

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Juan Muñoz
Publicado:

El Centro Nacional de Desaparecidos ha emitido una alerta por Marcela, una niña de 2 años desaparecida en Murcia desde el pasado 28 de marzo.

Alerta Desaparecidos ha publicado una foto de la menor en redes sociales para pedir colaboración ciudadana con el objetivo de dar con su paradero.

Marcela mide unos 80 centímetros, presenta una complexión delgada y ojos marrones.

Posible sustracción parental

Una de las hipótesis que se barajan en estos momentos es que la menor haya desaparecido fruto de un caso de sustracción parental por parte de alguno de sus progenitores. Sin embargo, por ahora no se ha podido confirmar el motivo de su desaparición y todas las hipótesis siguen abiertas.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, pidiendo a la ciudadanía su colaboración para recabar cualquier pista que pueda ayudar a averiguar su localización.

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