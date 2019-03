Lissavetzky exige dimisiones a Ana Botella

El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha exigido a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que "dé la cara" y depure responsabilidades por la ausencia de información y control municipal en relación a la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena. En caso contrario, la ha instado a que "dimita" por el "desgobierno" y el "desmadre" en la gestión que está evidenciando la primera edil en esta "crisis".

"Si no sabe gobernar, váyase; si no sabe depurar responsabilidades, váyase. Podría descansar tranquilamente si se fuera", ha espetado el portavoz socialista para expresar su "indignación" por la ausencia de información en la que está incurriendo, a su juicio, el Gobierno local en los requerimientos efectuados por el PSOE. "Si no aportan la información es que algo tienen que ocultar", ha insistido a continuación.

Además, ha reclamado también el cese del vicealcalde de Madrid, Miguel Angel Villanueva, el presidente de Madrid Espacios y Congresos, Pedro Calvo, y el delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos, con el argumento de la política "opaca" de contratación en el caso del Madrid Arena y por la ausencia de información sobre si se realizaron todas las gestiones para garantizar la seguridad del evento.

También ha remarcado que tiene constancia "verbal" de que el Ayuntamiento de Madrid encargó, alrededor del año 2007, a un estudio arquitectónico dirigido a mejorar aspectos de seguridad del Madrid Arena, para retar a continuación al equipo de Gobierno municipal a que revele la existencia de dicho documento y aclare por qué no se ejecutó.

Por otro lado, ha reclamado al Ayuntamiento que detalle si se efectuaron informes previos del Cuerpo de Bomberos y el Samur relativos a la seguridad del evento con recomendaciones sobre el plan de protección civil, algo que, según ha destacado, es preceptivo según por normativa estatal y que sí se han efectuado en otros acontecimientos especiales como las actuaciones del Circo du Soleil en 2011 y en la celebración de distintas ediciones del Master de Tenis.

El PSOE ve indicios de homicidio imprudente

En rueda de prensa acompañado por varios ediles de su grupo, Lissavetzky ha lamentado que tras una espera "paciente" para que se le remitiera respuesta sobre sus peticiones de información sobre Madrid Espacios y Congresos y la empresa Diviertt, se ha llegado a la situación "vergonzosa" de exigir esos datos mediante requerimiento notarial.

Al respecto, Lissavetzky ha reclamado la celebración de un Pleno extraordinario para abordar la tragedia del Madrid Arena de cara a aprobar inmediatamente una Comisión de Investigación sobre el Asunto, a la vez que ha avanzado que solicitará en Pleno ordinario de este mes la comparecencia de Botella para que informe sobre lo ocurrido en este evento. Entiende que hasta ahora el equipo de Gobierno está practicando una "huida hacia delante" y sin dar respuestas, lo que le hace sospechar que "algo quieren ocultar".

Por otro lado, también ha recalcado que su grupo va a personarse en el caso como acusación particular, al entender que tras lo ocurrido en esa fiesta hay indicios de responsabilidades por homicidio imprudente, tal y como tipifica el artículo 142 del Código penal y que contempla penas de uno a cuatro años de prisión. Dicha petición será entregada en el juzgado de forma inminente.