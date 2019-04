La Fiscalía pide dos penas de prisión permanente revisable para el presunto asesino de Pioz

La Fiscalía Provincial de Guadalajara ha solicitado prisión permanente revisable para Patrick Nogueira, por ser el presunto autor del asesinato de sus tíos y sus dos primos menores, en el verano de 2016, en el chalé de Pioz, Guadalajara, donde residían.



Así lo hace constar la fiscal jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, en el escrito de calificación provisional del procedimiento que ha sido detallado este miércoles en rueda de prensa por ella misma y por el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez.



Los sucesos sobre los que ha sido acusado Patrick Nogueira de 19 años ocurrieron el 17 de agosto de 2016. Presuntamente acabó con la vida de sus tíos y sus primos, de 4 y 1 años, en un chalé de una de las 13 urbanizaciones del municipio de Pioz.

Según ha señalado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, el escrito de calificación provisional recoge que Patrick mató a los cuatro miembros degollándolos cuando estaban desprevenidos, por lo que se consideran cuatro asesinatos.



Al ser dos de las víctimas menores de 16 años, y tras la reforma del código penal, estos delitos de asesinatos están penados con prisión permanente revisable, por lo que se solicita esta condena por cada uno de ellos.



Además, se solicitan 20 años de cárcel por cada uno de los asesinatos de los tíos. En total, 40 años de cárcel y la petición de dos penas de prisión permanente revisable.



"No hay circunstancias modificables de la pena penal puesto que, aunque parezca incomprensible, no hay alteración mental alguna", ha señalado José Martínez, quien ha señalado que los informes forenses y psicológicos determinan que "actuó fríamente y con plena consciencia y voluntad de lo que hacía".



En este sentido, ha señalado que la pericial forense habla de que el acusado es un "psicópata con todos las características propias del mismo como son egocéntrico, con ninguna empatía e insensible" y además indica "las graves probabilidades de reiteración delictiva".



Sobre si en el transcurso de la investigación se ha podido concretar el posible móvil de los asesinatos, los dos fiscales han señalado que el acusado no lo supo indicar y, aunque se sabía que no tenía buena relación con sus tíos cuando les visitó en Pioz, le dejaron entrar en el domicilio.



La fiscal jefe de Guadalajara también ha señalado que el acusado reconoció los hechos pero, en las diferentes declaraciones realizadas, ha variado la intensidad del relato y ha pasado de reconocer todo ante la Policía a señalar ante el juez todo, excepto la parte de la acción del asesinato en la que afirma tener lagunas.



El escrito de calificación también considera probado que Patrick Nogueira fue al chalé con un cuchillo de grandes dimensiones, cinta aislante y bolsas, lo que apunta a una planificación y premeditación.



Además de las penas, la Fiscalía contempla unas indemnizaciones de más de 200.000 euros para los familiares más cercanos de las víctimas.



El fiscal superior de Castilla-La Mancha ha dicho que el escrito de calificación provisional es "una hipótesis" que debe ser probada en el juicio con jurado que, si bien va muy avanzado el procedimiento, debido a que la Audiencia provincial debe acoger todavía dos causas de este tipo y a su envergadura no se prevé que se celebre hasta después del verano, según Rocío Rojo.



El jurado popular estará compuesto por 9 personas y 2 reservas, todos ellos pertenecientes al censo de la provincia de Guadalajara y se estima que el juicio dure entre una y dos semanas, ya que hay numerosas pruebas periciales, forenses así como una veintena de testigos que serán llamados.