Oliver Laxe, premio del jurado en Cannes: "La gente decía que no había tenido una experiencia así en la vida"

Oliver Laxe llegaba esta mañana al teatro en el que se iba a reunir con los medios con paso tranquilo y sonrisa desbordante. En el corazón del casco histórico de Santiago, el cineasta mostró con orgullo su premio y posó, con más orgullo todavía, ante el cartel de su película. 'Sirat' ha sido definida por el jurado como "una fábula mística", y para Laxe es su proyecto más arriesgado, más valiente. Un "salto al vacío", asegura, que le está trayendo de todo menos golpes.

'Sirat' narra la historia de un padre que busca a su hija perdida en alguna rave en el desierto de Marruecos. Un padre, interpretado por Sergi López, que inicia un viaje en busca a su hija en un entorno totalmente desconocido de fiestas ilegales, música electrónica y una especie de libertad que se escapa de su entendimiento. Le acompaña su hijo, y ambos emprenden una especie de huida hacia delante a través de un lugar en el que los conflictos internacionales sirven como telón de fondo. Es un viaje real y también figurado en el que tienen que explorar sus propios límites. "Vivimos tiempos delicados que nos fuerzan a mirar hacia dentro", reflexiona Oliver Laxe. Sobre esa idea versa buena parte del film.

"Vivimos tiempos delicados que nos fuerzan a mirar hacia dentro"

La película causó furor en Cannes desde el primer momento. El propio director reconoce, sin ínfulas pero dejando a un lado la falsa modestia, que la conexión con el público fue espectacular. "Nos paraban por la calle, nos preguntaban. La gente decía que no había tenido una experiencia así en la vida", nos ha explicado Laxe ante los micrófonos de Antena 3 Noticias. El film recibió también el Premio a la Mejor Banda Sonora. "Todo el conjunto es un espectáculo, es como una ceremonia", concluye.

Una ceremonia que ha hecho que el cineasta gallego pase a formar parte de una suerte de Olimpo. Es el quinto español en lograr este reconocimiento. Buñuel, Saura, Erice y Almodóvar. Cuatro "figuras hegemónicas", ha dicho Oliver Laxe, que no ha dudado en reconocer sentirse “abrumado” por ver su nombre en esta lista.

Primero su aldea, después la gran ciudad

Laxe no levanta los pies de la tierra. Ni un ápice de hecho. Es más, no los aleja de sus raíces. Lo primero que ha hecho al llegar de Cannes es presentar su película a sus vecinos. Un preestreno que tuvo lugar en Navia de Suarna, la pequeña aldea lucense en la que vive, y a la que siempre que puede coloca en el centro de todas las miradas. "Ya conocéis mi manía de hacer centro la periferia", ha sonreído.

Después ha llegado a Santiago de Compostela, ya rodeado de cámaras y de periodistas. Tocará viajar por toda España pero primero ha querido arrancar por sus orígenes, por Galicia. "Tampoco le doy demasiadas vueltas al tema, me parece lo natural, soy de aquí", ha asegurado.

Y quizá en ese "de aquí" radiquen algunos de sus rasgos como cineasta. Algunas de sus preocupaciones o de sus temas recurrentes. "Mi cine siempre ha estado relacionado con la muerte", explica. "Vivimos en una sociedad tanatofóbica. Creo que el cine sigue siendo un espacio donde experimentar cosas fuertes que no experimentamos en la vida".

Un intento de acercarse al público joven

En esta ocasión además ha puesto en el centro de su película a los jóvenes. El mundo de las raves o el tecno como gancho para llamar a las salas de cine a una generación con la que él asegura sentirse muy conectado. "Será que aún no maduré lo suficiente", bromea el director a sus 43 años, "aunque madurar también es conectar con nuestro niño interior".

"Me encanta esa música, bailar, me relaciono mucho con gente más joven que yo y me siento bastante cercano a ellos. Es una generación, como yo en su momento, falta de referentes". Ahí quiere llegar con su arte. "Muchos igual ven la película y piensan, ¿qué se tomó el director? Pero a algunos les quedarán las imágenes grabadas para más adelante".

Imágenes como las que le quedaron a él de niño. "A mi el cine me salvó. Cuando era niño sentía muchísimo frío y el cine me calentó". Ahora trata de hacer lo mismo con sus historias, por duras que resulten. "No tengo ninguna intención sádica con el público, intento cuidarlo". Su propuesta a día de hoy para hacerlo es 'Sirat'. Y desde luego vale la pena darle la oportunidad de hacerlo.

