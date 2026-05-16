La alfombra roja de Cannes 2026 se convierte en la gran pasarela del cine mundial

La alfombra roja del Festival de Cannes 2026 se ha convertido estos días en una de las grandes pasarelas internacionales del año. La Costa Azul acoge, del 12 al 23 de mayo, la 79 edición del certamen francés, una cita en la que el cine comparte protagonismo con la moda, el glamour y la presencia de algunas de las figuras más reconocidas de la industria audiovisual.

La Croisette vuelve a ser el escenario en el que actores, actrices, directores y modelos desfilan antes de cada estreno con diseños de alta costura, piezas vintage y creaciones recién salidas de las principales casas de moda.

Entre los looks destacados de los primeros días han figurado Demi Moore con diseños de Jacquemus y Gucci, Ruth Negga con Dior y Chopard, Leïla Bekhti con un vestido vintage de Guy Laroche, Isabelle Huppert con un total look rojo de Gucci, Virginie Efira con Saint Laurent, Riley Keough con Chanel, Marion Cotillard también con Chanel, Léa Seydoux con Louis Vuitton y Laetitia Casta con Giorgio Armani Privé.

El festival confirma así su doble condición de gran escaparate cinematográfico y de cita imprescindible para la industria de la moda.

En Cannes, el espectáculo no se limita a las salas de proyección: también se despliega en la escalinata del Palais des Festivals, donde cada aparición pública se convierte en una declaración estética.

Una edición especial para el cine español

Esta edición tiene, además, un marcado acento español. Tres películas nacionales compiten por la Palma de Oro: 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar; 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'los Javis'.

Se trata de un hito para el cine español, ya que es la primera vez que tres títulos españoles coinciden en la competición oficial por la Palma de Oro.

Almodóvar regresa a Cannes, un festival con el que mantiene una larga relación, con una película protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón y Leonardo Sbaraglia.

Sorogoyen compite con 'El ser querido', encabezada por Javier Bardem y Victoria Luengo, mientras que 'los Javis' llegan a la sección oficial con 'La bola negra', un proyecto protagonizado por Guitarricadelafuente y con colaboraciones de Penélope Cruz y Glenn Close.

La presencia española se extiende también a otras secciones. Aina Clotet presenta 'Viva' en la Semana de la Crítica; María Martínez Bayona participa fuera de competición con 'The End of it'; y el festival proyecta una versión restaurada de 'Cría cuervos', de Carlos Saura, Gran Premio del Jurado en 1976.

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