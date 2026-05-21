250 directores de colegios valencianos, dispuestos a dimitir en apoyo a la huelga educativa

Técnicamente no han dimitido hasta que presenten formalmente la renuncia de sus cargos en la sede de la Conselleria de Educación, pero esa es la intención de 250 equipos directivos de centros escolares de toda la Comunidad Valenciana en apoyo a la huelga del profesorado.

Jaume Olmos, portavoz de los directores, ha explicado que el trámite para presentar la renuncia al cargo empieza presentando su dimisión ante el claustro del centro. "Tras su visto bueno, se hace lo propio en el consejo escolar; aunque, en este caso, no haría falta su apoyo al tratarse de una decisión personal. Finalmente, los directivos deben presentar el escrito ante la Inspección educativa por la vía del trámite general único", explica.

Al grito de ´Acord o Dimissió´, esta mañana, recogían los escritos de renuncia de los directores a las puertas de las Corts Valencianes, donde se celebraba la sesión de control habitual al President de la Generalitat.

Los docentes han intentado presentar sin éxito las renuncias en las dependencias del parlamento valenciano. "Las presentaremos en la sede de Educación el día que vuelvan a convocar reunión de la mesa de negociación y podamos concentrarnos con nuestros claustros en la calle", añade Olmos. Tras el registro de las dimisiones en la administración pertinente, los equipos directivos tendrán que continuar en sus puestos a la espera de que la Conselleria acepte la dimisión o no.

Sin nueva fecha de negociación

Este jueves los docentes se han concentrado a las 11:00 horas frente a Les Corts. A la salida de la Sesión de Control, el President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido una conversación con representantes de las direcciones de centros y de familias a quienes ha asegurado que hay voluntad de llegar a "un entendimiento".

Llorca ha señalado que cree que la semana que viene, "lunes o martes", se convocará nueva reunión entre sindicatos y Conselleria de Educación. El President ha insistido en que no hay un ultimátum y se ha comprometido a que "lo que se pacte se lleve a cabo". "También tienen ustedes que entender que yo no puedo arreglar en un año lo que lleva años sin hacerse", ha dicho Llorca.

Ayer los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial trasladaron a la consellera de Educación, Carmen Ortí, su negativa a firmar la propuesta de acuerdo para desconvocar el paro. Una propuesta que hoy Pérez Llorca ha defendido como la más "ambiciosa" y la económicamente mejor dotada "de todas las comunidades autónomas de España".

Tensión en el Hemiciclo

Las reivindicaciones de la calle también se han trasladado al interior del parlamento valenciano. Los servicios de Les Corts han desalojado a un grupo de profesoras que seguía la sesión de control de este jueves desde la tribuna de público del hemiciclo.

Las profesoras han comenzado a gritar y a lanzar billetes con las caras del President de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de Educación, Carmen Ortí, tras una intervención de la responsable del departamento de Educación.

El grupo de profesoras ha gritado consignas como 'Por una educación pública y de calidad', que han seguido los diputados del PSPV y de Compromís en pie desde sus escaños con otros de 'Consellera, dimisión'. Algunas de las integrantes del grupo llevaban chalecos en los que habían escrito mensajes como 'Docente trabajando en precario'.

Ante este panorama incierto, los sindicatos que componen el Comité de Huelga -STEPV, CSIF, CCOO y UGT- han convocado para este sábado una nueva manifestación en València bajo el lema 'La Comunitat educativa alça la veu'. La marcha partirá a las 18h desde la Plaza San Agustín de Valencia.

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