Un incendio obliga a desalojar dos municipios de Guadalajara

Las más de 270 personas que han sido desalojadas de los municipios de Chequilla y Alcoroche, en la provincia de Guadalajara, a causa del incendio que se ha declarado en el Parque Natural del Alto Tajo, pasarán la noche en Molina de Aragón.

Así lo han confirmado fuentes del servicio de emergencias Castilla-La Mancha 112, que han explicado que los evacuados (más 100 personas de Chequilla y unas 160 de Alcoroche) serán realojados en una escuela hogar de Molina de Aragón, municipio situado a unos 50 kilómetros de la zona del incendio.

Fuentes del servicio Castilla-La Mancha 112 han informado de que, en este momento, están movilizados 71 medios y 272 personas para las labores de extinción, de los cuales 56 medios y 214 efectivos están actuando en la zona. Se mantiene activado el nivel de 2 de alerta, que ha motivado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los medios aéreos que han formado parte del dispositivo desplegado en la zona han estado operando mientras ha habido luz. Según han indicado a fuentes próximas a las labores de extinción, el control del fuego "no va bien", ya que hay un frente que sigue ardiendo y una previsión de que siga soplando el viento hasta las 6:00 horas de la madrugada.

Las mismas fuentes han precisado que a lo largo de la noche se seguirá trabajando con máquinas, autobombas, patrullas y herramientas para cercar este frente y dejarlo solo. No obstante, alcaldes de la comarca han informado que el fuego está entrando en una zona menos arbolada y de más fácil control, por lo que han aventurado que el incendio podría quedar controlado esta noche con la bajada de las temperaturas, si el viento no perjudica las labores de extinción.

El incendio se ha iniciado a las 12:08 horas en Chequilla por causas desconocidas, y ha obligado a desalojar a los habitantes de esa localidad y a los del municipio de Alcoroche. El fuego se ha declarado en una zona de alto valor ecológico y complicada orografía, y situada cerca de los límites provinciales de Cuenca y Teruel.