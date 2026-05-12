A prisión tras darle una paliza mortal a su amigo por una discusión y fingir encontrar el cadáver de manera fortuita

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Orihuela, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión para un hombre acusado de un delito de homicidio doloso tras, presuntamente, haber matado a un amigo suyo por una discusión en casa y posteriormente fingir ante la Guardia Civil que había encontrado el cadáver de manera fortuita.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron después de que la víctima se presentara en el domicilio del detenido, de 53 años, con la intención de quedarse allí a vivir durante una temporada. El agresor se negó debido a la mala relación que había entre ambos, lo que provocó una fuerte discusión. Según la declaración del presunto homicida, la víctima le amenazó con una navaja que los agentes encontraron en el domicilio, y éste le asestó una paliza mortal con un astil de manera.

Tras lo ocurrido, el hombre dio el aviso a la Guardia Civil de Pilar de la Horadada (Alicante) fingiendo que había encontrado el cadáver de su amigopor casualidad en una tubería de cemento de grandes dimensiones bajo un tramo de carretera de una salida de la AP-7, a unos 300 metros de su casa.

La autopsia: una pieza clave en la investigación

Una vez se llevó a cabo la autopsia, se determinó que la víctima, un hombre de 31 años, había muerto de manera violenta como consecuencia de una serie de golpes con un objeto contundente de forma cilíndrica. En ese momento, los agentes centraron la investigación en el varón de 53 años, que fue localizado mientras intentaba huir en bicicleta con un equipaje con enseres personales y pasaporte.

La Guardia Civil intervino impidiendo su huida, y encontró entre la maleza un astil de madera de una azada, con restos biológicos, y una navaja de 12 centímetros de longitud. Tras el hallazgo, el sospechoso terminó confesando y los agentes procedieron a su detención.

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