Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía

La oposición carga contra Montero por calificar de "accidente laboral" la muerte de los guardias civiles en Huelva

El Gobierno no rectifica a la candidata socialista y acusa a la oposición de "instrumentalizar el dolor".

Montero puntualiza tras hablar de "accidente laboral" que los guardias civiles murieron "en acto de servicio"

El Gobierno no rectifica a la candidata socialista y acusa a la oposición de "instrumentalizar el dolor" | EUROPAPRESS

Publicidad

Uno de los temas que se coló ayer en el debate electoral de Andalucía fue el accidente de Huelva en el que dos guardias civiles perdieron la vida persiguiendo a una narcolancha. El término empleado por la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, para referirse a ello ha generado polémica al considerarlo un "accidente laboral". "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida", aseguró la exvicepresidenta primera del Gobierno.

Hoy Montero matiza sus palabras a través de sus redes sociales. "Han sido muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha aclarado.

La oposición exige que pida perdón

Sus palabras han desatado la reacción de las distintas formaciones políticas. Desde el PP exigen a Montero que rectifique y pida perdón a las familias de las víctimas. "Que la candidata del PSOE diga sin despeinarse que fue un accidente laboral demuestra la talla humana y política de la señora Montero", ha recriminado el vicesecretario del PP, Elías Bendodo.

En Vox hablan de una "burla" a los agentes. "La invitamos a ella y a su jefe, al señor Sánchez, a que se vayan a perseguir al narco un día por el Estrecho", ha instado su portavoz en el Congreso, Pepa Millán.

El Gobierno acusa a la oposición de "instrumentalizar el dolor"

Preguntada por ello, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la labor del Ejecutivo. "Máxima empatía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo momento y así se demuestra con ese importante incremento en dotaciones", ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Lo que no va a hacer nunca el Gobierno es instrumentalizar el dolor", ha reprochado de forma velada a la oposición.

Las asociaciones de Policía y Guardia Civil cargan también contra Montero

Desde algunas asociaciones de Policía y Guardia Civil consideran hoy que la candidata socialista ha rebajado lo sucedido. "Es una falta de sensibilidad institucional y un profundo desconocimiento de la realidad a la que se enfrentan diariamente los agentes destinados a zonas afectadas por el narcotráfico", ha señalado la portavoz de Jucil, Mila Cívico. "Que rectifique y pida perdón", ha exigido el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Pedro Sánchez: "La crisis del hantavirus no ha acabado y por tanto, el Gobierno la sigue de cerca"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Tedros Adhanom, director de la OMS

Publicidad

España

Coche de Guardia Civil

Policías y guardias civiles, fuera de las profesiones de riesgo: ¿por qué sigue sin aprobarse?

Oriol Junqueras y Salvador Illa

PSC y ERC encarrilan un acuerdo tras las elecciones andaluzas para aprobar los presupuestos de Cataluña

Montero puntualiza tras hablar de "accidente laboral" que los guardias civiles murieron "en acto de servicio"

La oposición carga contra Montero por calificar de "accidente laboral" la muerte de los guardias civiles en Huelva

Villarejo
Tribunales

Un agente asegura en el juicio por el caso Kitchen que solo pudieron desencriptar el 60% del material incautado a Villarejo

Fernando Clavijo
CLAVIJO

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar "deliberadamente" que había personas contagiadas en el crucero MV Hondius

Imagen de archivo de voto al Parlamento de Andalucía
Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía 2026: ¿Qué diferencia hay entre elecciones autonómicas y generales?

El próximo 17 de mayo, Andalucía celebra elecciones autonómicas, una cita clave para decidir la composición del Parlamento andaluz. Estas son las diferencias con las elecciones generales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Tedros Adhanom, director de la OMS
Hantavirus

Pedro Sánchez: "La crisis del hantavirus no ha acabado y por tanto, el Gobierno la sigue de cerca"

El presidente del Gobierno y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, han analizado el desembarco de los pasajeros del 'MV Hondius'. Tal y como ha explicado el presidente, el operativo "ha sido un éxito gracias a más de 400 profesionales".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Ayuso acusa al Gobierno de Sánchez de "abandono", a ella y a su equipo, en un país "profundamente violento y peligroso" como México

Debate elecciones Andalucía

La muerte de los dos guardias civiles y la sanidad centran el último debate antes de las elecciones de Andalucía

Pedro Sánchez y Tedros Adhanom, imagen de archivo

La OMS fija en el 10 de mayo el inicio de la cuarentena por hantavirus del crucero MV Hondius: finalizará el 21 de junio

Publicidad