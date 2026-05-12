La oposición carga contra Montero por calificar de "accidente laboral" la muerte de los guardias civiles en Huelva

Uno de los temas que se coló ayer en el debate electoral de Andalucía fue el accidente de Huelva en el que dos guardias civiles perdieron la vida persiguiendo a una narcolancha. El término empleado por la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, para referirse a ello ha generado polémica al considerarlo un "accidente laboral". "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida", aseguró la exvicepresidenta primera del Gobierno.

Hoy Montero matiza sus palabras a través de sus redes sociales. "Han sido muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha aclarado.

La oposición exige que pida perdón

Sus palabras han desatado la reacción de las distintas formaciones políticas. Desde el PP exigen a Montero que rectifique y pida perdón a las familias de las víctimas. "Que la candidata del PSOE diga sin despeinarse que fue un accidente laboral demuestra la talla humana y política de la señora Montero", ha recriminado el vicesecretario del PP, Elías Bendodo.

En Vox hablan de una "burla" a los agentes. "La invitamos a ella y a su jefe, al señor Sánchez, a que se vayan a perseguir al narco un día por el Estrecho", ha instado su portavoz en el Congreso, Pepa Millán.

El Gobierno acusa a la oposición de "instrumentalizar el dolor"

Preguntada por ello, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la labor del Ejecutivo. "Máxima empatía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo momento y así se demuestra con ese importante incremento en dotaciones", ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Lo que no va a hacer nunca el Gobierno es instrumentalizar el dolor", ha reprochado de forma velada a la oposición.

Las asociaciones de Policía y Guardia Civil cargan también contra Montero

Desde algunas asociaciones de Policía y Guardia Civil consideran hoy que la candidata socialista ha rebajado lo sucedido. "Es una falta de sensibilidad institucional y un profundo desconocimiento de la realidad a la que se enfrentan diariamente los agentes destinados a zonas afectadas por el narcotráfico", ha señalado la portavoz de Jucil, Mila Cívico. "Que rectifique y pida perdón", ha exigido el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez.

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