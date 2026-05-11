La madre de un guardia civil muerto en Barbate denuncia que nada ha cambiado tras la nueva tragedia de Huelva

La muerte de dos guardias civiles durante la persecución a una narcolancha frente a la costa de Huelva ha vuelto a abrir heridas que nunca llegaron a cerrarse en Barbate. Allí, donde hace más de dos años otra tragedia sacudió a la Guardia Civil y a todo el país, las familias de las víctimas sienten que el tiempo ha pasado sin que nada haya cambiado realmente.

Paqui González, madre de uno de los agentes fallecidos en febrero de 2024 cuando una narcolancha embistió la embarcación oficial en el puerto de Barbate, asegura que la noticia de Huelva le hizo revivir el peor día de su vida. "Fue como volver a vivirlo todo otra vez", explica desde Cádiz para el programa Espejo Público. Paqui todavía es incapaz de contener la emoción al recordar a su hijo.

Aquella madrugada murieron Miguel Ángel González y David Pérez mientras participaban en un operativo contra el narcotráfico. Ahora, tras el fallecimiento de otros dos agentes durante una persecución marítima en Huelva, Paqui siente que el sacrificio de aquellos guardias civiles no ha servido para provocar cambios reales. "La muerte de mi hijo no ha servido para nada", lamenta.

"La muerte de mi hijo no ha servido para nada"

La madre del agente sostiene que las condiciones en las que trabajan los efectivos destinados a combatir el narcotráfico siguen siendo insuficientes frente al poder de las organizaciones criminales que operan en el Estrecho y la costa andaluza. "Los agentes salen prácticamente indefensos", denuncia. A su juicio, el problema no sólo persiste, sino que se ha agravado con el paso del tiempo.

Denuncia el abandono institucional

Aunque reconoce que lo ocurrido recientemente en Huelva fue un accidente entre embarcaciones de la Guardia Civil, insiste en que los agentes fallecieron mientras perseguían a una narcolancha, en un contexto de enorme presión operativa y riesgo constante.

Paqui describe una realidad marcada por el miedo y la sensación de abandono institucional. Según explica, en localidades como Barbate las narcolanchas continúan actuando con una presencia cada vez más visible, mientras los cuerpos de seguridad se enfrentan a esta situación con medios limitados.

Las críticas de la madre del guardia civil se dirigen especialmente hacia el Ministerio del Interior y su titular, Fernando Grande-Marlaska. La ausencia del ministro en el funeral de los agentes fallecidos en Huelva provocó indignación entre familiares y asociaciones vinculadas a las fuerzas de seguridad. "Se están riendo de las víctimas", asegura con dureza.

También señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que el Ejecutivo dispone de herramientas suficientes para reforzar la lucha contra el narcotráfico y proteger a los agentes destinados en la zona. "Tienen el poder para cambiar las cosas y no lo hacen", reprocha.

Pese al paso de los años, reconoce que el dolor sigue intacto. "El tiempo no borra nada", explica. Desde que conoció la muerte de los dos agentes en Huelva, asegura no haber dejado de pensar en sus familias. "No hay palabras que puedan aliviar algo así".

Mientras tanto, continúa recordando cada día a su hijo Miguel Ángel, convencida de que las tragedias seguirán repitiéndose mientras no se adopten medidas contundentes contra el narcotráfico en el sur de España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.