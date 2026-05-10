HANTAVIRUS
Última hora del brote de hantavirus en directo: Comienza el desmebarco de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius
El protocolo establece que la salida de los pasajeros se hará de manera escalonada y por grupos reducidos para garantizar la seguridad sanitaria. Los primeros en abandonar el buque serán los 14 ciudadanos españoles, junto a un representante de la Organización Mundial de la Salud.
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El crucero de expedición MV Hondius ya está en Canarias. Ha llegado cerca de las 06:40h a las inmediaciones del Puerto de Granadilla, donde las autoridades españolas han desplegado un amplio operativo sanitario y logístico para organizar el desembarco de los pasajeros tras el brote de hantavirus detectado a bordo.
La embarcación permanecerá fondeada dentro del puerto, aunque sin atracar directamente a tierra, mientras se desarrollan las tareas de evacuación y control sanitario. Antes de iniciar el desembarco, los equipos médicos y epidemiólogos desplazados al barco realizarán una última evaluación de pasajeros y tripulantes, para confirmar que continúan asintomáticos y completar las encuestas epidemiológicas previstas.
Los ciudadanos españoles, los primeros en abandonar el barco
El protocolo establece que la salida de los pasajeros se hará de manera escalonada y por grupos reducidos para garantizar la seguridad sanitaria. Los primeros en abandonar el buque serán los 14 ciudadanos españoles, junto a un representante de la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos serán trasladados en zódiacs hasta la dársena del puerto y, desde allí, en autobuses especiales hasta el aeropuerto Tenerife Sur, donde les esperan vuelos preparados para su repatriación inmediata.
En el caso de los españoles, un avión militar los trasladará posteriormente a Madrid para cumplir cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El resto de pasajeros irá abandonando el barco, según la disponibilidad de vuelos organizados por sus respectivos países.
Durante toda la operación se aplicarán estrictas medidas de prevención. Tanto los pasajeros como el personal sanitario, logístico y de transporte utilizarán mascarillas FFP2 en todo momento. Además, los viajeros únicamente podrán portar un pequeño equipaje de mano con documentación y objetos imprescindibles.
Las autoridades también han establecido un perímetro de seguridad marítima alrededor del crucero, para impedir la navegación en la zona mientras dure el operativo. Una vez concluido el desembarco, el Hondius será avituallado y repostado antes de continuar su travesía hacia Países Bajos, país bajo cuya bandera opera el barco, con parte de la tripulación todavía a bordo.
El dispositivo, coordinado entre el Gobierno de España, la Organización Mundial de la Salud y organismos europeos de control epidemiológico, ha sido calificado por las autoridades como una operación internacional sin precedentes por el número de países implicados y las medidas de seguridad desplegadas.
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Última hora del brote de hantavirus en directo: Comienza el desembarco de los pasajeros
Los pasajeros están preparados con las mascarillas FP2 como medida preventiva para abandonar el barco
vÚltima hora del brote de hantavirus en directo: Mónica García afirma que el fondeo ha sido un éxito
La ministra de Sanidad ha explicado también que tras el vuelo que trasladará a los españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid saldrá otro avión de Países Bajos con pasajeros de Alemania, Bélgica y Grecia, entre otros.
El último vuelo se producirá mañana lunes con pasajeros de Australia, según ha indicado Mónica García. "El operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando".
Última hora del brote de hantavirus en directo: La UE envía una ambulancia aérea a Tenerife por el brote de hantavirus en el MV Hondius
La comisaria europea Hadja Lahbib anunció este domingo el envío de una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. "Se está enviando una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife", señaló.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Orden de evacuación de los pasajeros
Los primeros en salir serán los 14 españoles, luego Países Bajos, que llevará a personas de Alemania, Bélgica, Grecia, Países Bajos y parte de la tripulación.
Última hora del brote de hantavirus en directo: El director general de la OMS se encuentra en el puerto de Granadilla
Tedros Adhanom Ghebreyesus se encuentra en una carpa habilitada por los efectivos para coordinar desde el muelle de Granadilla de Abona la operación de evacuación.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Todos los pasajeros siguen asintomáticos
Según ha confirmado Mónica García, "todos los pasajeros del crucero siguen siendo asintomáticos".
Última hora del brote de hantavirus en directo: El avión de España ya está listo
El avión que trasladará a los 14 españoles hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, ya se encuentra en la pista del Aeropuerto de Tenerife-Sur, listo para recibir a los pasajeros y despegar.
Última hora del brote de hantavirus en directo: El último vuelo será el de Australia
La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el último vuelo que saldrá será el de Australia. Lo hará mañana lunes con seis personas.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Países Bajos enviará dos aviones
Según ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, "Países Bajos va a enviar dos aviones", uno hoy que llevará a los pasajeros, y otro mañana, "que recogerá todo aquel pasaje que no haya sido recogido hoy". Ha asegurado que a lo largo del día de hoy y de mañana "saldrán todos los aviones de todas las nacionalidades".
Última hora del brote de hantavirus en directo: El Equipo de Sanidad Exterior ya está a bordo del buque
El equipo de Sanidad Exterior ya se encuentra a bordo del crucero, para realizar la evaluación inicial de los pasajeros. Según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, una vez que los especialistas den el visto bueno, se activará el dispositivo de desembarque, que comenzará con la salida de los pasajeros españoles.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Imágenes aéreas del buque anclado en Tenerife
La Guardia Civil ha publicado unas imágenes aéreas del buque anclado en el Puerto de Granadilla.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Sanidad critica el rechazo de Clavijo al fondeo
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar "haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial".
"Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo", ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Clavijo desafiaba al Gobierno
En la madrugada de este domingo, antes de que el Hondius fondeara en la costa sur de Tenerife, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguraba que "no autorizaría" el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife, "para no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Así ha entrado el buque al puerto de Granadilla
El buque ha llegado al puerto de Granadilla cerca de las 06:40h de esta madrugada, y ha entrado precedido de una lancha de los prácticos del puerto, la Almáciga P, y seguido de un remolcador, el VB-Canarias. Ambos le han ayudado a maniobrar en la entrada y fondeo en el puerto.
Una vez que esté fondeado y ya con la luz del sol, comenzará la operativa para el desembarco del pasaje y su traslado al aeropuerto Tenerife sur, distante a 10 kilómetros del puerto.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Llegan los primeros autobuses de la UME al puerto
A las 08:20h han llegado los primeros autobuses de la UME al puerto de Granadilla, para comenzar con el traslado de los pasajeros al aeropuerto.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Así prepara la Guardia Civil el dispositivo para recibir a los ocupantes del crucero
Última hora del brote de hantavirus en directo:
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre el brote de hantavirus y la llegada del crucero a Tenerife.
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