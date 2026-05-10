Última hora del brote de hantavirus en directo: Comienza el desmebarco de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius

El crucero de expedición MV Hondius ya está en Canarias. Ha llegado cerca de las 06:40h a las inmediaciones del Puerto de Granadilla, donde las autoridades españolas han desplegado un amplio operativo sanitario y logístico para organizar el desembarco de los pasajeros tras el brote de hantavirus detectado a bordo.

La embarcación permanecerá fondeada dentro del puerto, aunque sin atracar directamente a tierra, mientras se desarrollan las tareas de evacuación y control sanitario. Antes de iniciar el desembarco, los equipos médicos y epidemiólogos desplazados al barco realizarán una última evaluación de pasajeros y tripulantes, para confirmar que continúan asintomáticos y completar las encuestas epidemiológicas previstas.

Los ciudadanos españoles, los primeros en abandonar el barco

El protocolo establece que la salida de los pasajeros se hará de manera escalonada y por grupos reducidos para garantizar la seguridad sanitaria. Los primeros en abandonar el buque serán los 14 ciudadanos españoles, junto a un representante de la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos serán trasladados en zódiacs hasta la dársena del puerto y, desde allí, en autobuses especiales hasta el aeropuerto Tenerife Sur, donde les esperan vuelos preparados para su repatriación inmediata.

En el caso de los españoles, un avión militar los trasladará posteriormente a Madrid para cumplir cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El resto de pasajeros irá abandonando el barco, según la disponibilidad de vuelos organizados por sus respectivos países.

Durante toda la operación se aplicarán estrictas medidas de prevención. Tanto los pasajeros como el personal sanitario, logístico y de transporte utilizarán mascarillas FFP2 en todo momento. Además, los viajeros únicamente podrán portar un pequeño equipaje de mano con documentación y objetos imprescindibles.

Las autoridades también han establecido un perímetro de seguridad marítima alrededor del crucero, para impedir la navegación en la zona mientras dure el operativo. Una vez concluido el desembarco, el Hondius será avituallado y repostado antes de continuar su travesía hacia Países Bajos, país bajo cuya bandera opera el barco, con parte de la tripulación todavía a bordo.

El dispositivo, coordinado entre el Gobierno de España, la Organización Mundial de la Salud y organismos europeos de control epidemiológico, ha sido calificado por las autoridades como una operación internacional sin precedentes por el número de países implicados y las medidas de seguridad desplegadas.

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