Muere un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en El Molar, Madrid

Un joven de 25 años falleció en la madrugada de este sábado después de que su vehículo colisionara con un camión y posteriormente fuera arrollado por un coche que no pudo frenar a tiempo. La conductora del coche que embistió a la víctima mortal está potencialmente grave.

Murió tras ser arrollado por un coche... y después de haber chocado con un camión

El accidente se produjo sobre las 3:30 de la madrugada a la altura del kilómetro 40 de la carrera A-1, en su paso por la localidad madrileña de El Molar.

Enseguida se presentaron en el lugar de los hechos efectivos del Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven de 25 años. Además, el cuerpo quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos.

Herida grave la mujer del otro vehículo

Por otra parte, la conductora (51 años) del vehículo que chocó y provocó la muerte del chico fue trasladada de urgencia al hospital de la Paz en estado potencialmente grave y con policontusiones. Mientras tanto, el conductor del camión resultó completamente ileso. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

1.119 fallecidos en la carretera en 2025

En cuanto a los fallecidos en accidentes de tráfico en 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó 1.028 siniestros mortales en los que fallecieron 1.119 personas y 4.936 sufrieron heridas que requirieron hospitalización. Respecto de 2024, los datos reflejan una disminución de 35 fallecidos menos (-3%). Fue el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019, y con la salvedad de que las cifras de 2020 y 2021 no son tenidas en cuenta al estar distorsionadas por la pandemia.

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