Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

Muere un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en El Molar, Madrid

El coche del fallecido quedó cruzado en la vía y fue arrollado por otro que no pudo frenar a tiempo.

Mueren un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en el Molar, Madrid

Mueren un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en el Molar, Madrid | @112cmadrid

Publicidad

Un joven de 25 años falleció en la madrugada de este sábado después de que su vehículo colisionara con un camión y posteriormente fuera arrollado por un coche que no pudo frenar a tiempo. La conductora del coche que embistió a la víctima mortal está potencialmente grave.

Murió tras ser arrollado por un coche... y después de haber chocado con un camión

El accidente se produjo sobre las 3:30 de la madrugada a la altura del kilómetro 40 de la carrera A-1, en su paso por la localidad madrileña de El Molar.

Enseguida se presentaron en el lugar de los hechos efectivos del Summa 112 y Bomberos de la Comunidad de Madrid, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven de 25 años. Además, el cuerpo quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos.

Herida grave la mujer del otro vehículo

Por otra parte, la conductora (51 años) del vehículo que chocó y provocó la muerte del chico fue trasladada de urgencia al hospital de la Paz en estado potencialmente grave y con policontusiones. Mientras tanto, el conductor del camión resultó completamente ileso. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

1.119 fallecidos en la carretera en 2025

En cuanto a los fallecidos en accidentes de tráfico en 2025, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó 1.028 siniestros mortales en los que fallecieron 1.119 personas y 4.936 sufrieron heridas que requirieron hospitalización. Respecto de 2024, los datos reflejan una disminución de 35 fallecidos menos (-3%). Fue el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019, y con la salvedad de que las cifras de 2020 y 2021 no son tenidas en cuenta al estar distorsionadas por la pandemia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vídeo del desembarco de un pasajero español del MV Hondius en Tenerife

Vídeo del desembarco de un pasajero español del MV Hondius en Tenerife

Publicidad

Sociedad

Imagen de los pasajeros españoles del HV Hondius siendo desinfectados.

Última hora del brote de hantavirus en directo: Los 14 españoles del MV Hondius están en el hospital Gómez Ulla

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, domingo 10 de mayo de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenido un joven de 24 años en Sant Cugat por agredir a una persona sin hogar en Rubí, Barcelona

Mueren un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en el Molar, Madrid
Madrid

Muere un joven de 25 años embestido por un coche tras chocar contra un camión en El Molar, Madrid

Hospital Gómez Ulla
Hantavirus

Así será la cuarentena de los españoles por hantavirus en el Gómez Ulla: habitaciones individuales con control diario

Policía Nacional
Valencia

Detenida una pareja acusada de obligar a su hija de 16 años a casarse en contra de su voluntad en Valencia

La Policía Nacional ha constatado que la menor se encontraba en una situación de "gran vulnerabilidad".

Imagen de la misa funeral por los dos agentes fallecidos
Guardia Civil

El guardia civil herido tras el choque mortal de dos embarcaciones en Huelva está "estable y fuera de peligro"

El agente sigue grave pero ya no se teme por su vida. Dos compañeros suyos murieron el pasado viernes después de que su embarcación chocara contra otra de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha.

Vídeo del desembarco de un pasajero español del MV Hondius en Tenerife

Vídeo del desembarco de un pasajero español del MV Hondius en Tenerife

guapetona

VÍDEO: Así es el avión medicalizado que evacuará los pasajeros del MV Hondius

Crucero MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife)

Así ha sido la llegada del crucero MV Hondius a Tenerife en imágenes

Publicidad