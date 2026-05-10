El guardia civil herido tras el choque mortal de dos embarcaciones en Huelva está "estable y fuera de peligro"

El agente de la Guardia Civil que resultó herido tras el choque de dos embarcaciones mientras perseguían a una narcolancha en la costa de Huelva está "estable y fuera de peligro", según la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil. Un accidente que se cobró la vida de dos guardias civiles.

El agente está grave pero "fuera de peligro"

El guardia civil se encuentra en estado grave pero los médicos aseguran que su vida no corre peligro. En estos momentos sigue recuperándose de las heridas en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Uno murió tras la colisión y otro en el hospital

No obstante, dos compañeros suyos perdieron la vida este pasado viernes después de que dos embarcaciones de la Guardia Civil chocaran fuertemente entre ellas mientras perseguían a una narcolancha en la costa de Huelva. Uno de los agentes falleció prácticamente en el instante de la colisión y el otro perdió la vida en el hospital. Otro también resultó herido leve. La patrullera con la que chocaron los dos fallecidos y el herido grave fue la 'Río Antas', capaz de alcanzar casi 120 km/h

Juanma Moreno: "El narcotráfico se ha convertido en un grave problema"

Una desgracia de la que se hicieron eco Juanma Moreno, presidente de Andalucía, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, entre otros. El primero de ellos trasladó su "abrazo" y "cariño" a las familias de los fallecidos, a sus compañeros y amigos. Asimismo, el mandatario advirtió que el narcotráfico se ha "convertido en un gravísimo problema en Andalucía" que destroza familias por culpa de la droga y que también se "lleva por delante" a quienes velan por la seguridad.

El presidente del Gobierno, por su parte, también lamentó lo sucedido con un mensaje en sus redes sociales: "Consternado por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico en Huelva. Todo mi cariño y apoyo a sus familiares, compañeros y seres queridos en estos momentos tan duros, y mi deseo de una pronta recuperación para los agentes que permanecen heridos. Quiero agradecer el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A su vez, el líder del PP, Núñez Feijóo, denunció que se necesitan "más medios, más respaldo y más autoridad para quienes defienden el Estado y la ley".

Ante la tragedia, tanto Juanma Moreno como María Jesús Montero, candidatos a la presidencia de la comunidad andaluza (las elecciones son el próximo domingo) suspendieron sus agendas de actos de campaña.

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