Efemérides de hoy 12 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 12 de mayo?

El 12 de mayo de 2014, Isabel Carrasco, expresidenta de la diputación de León, es asesinada a balazos. La noticia provoca consternación a nivel nacional. La política del Partido Popular salía de su casa dirigiéndose a un mitin que su partido iba a celebrar en Valladolid, fue en ese momento en el que sus asesinas la sorprendieron. Sobre las 17:15, Carrasco se dispuso a cruzar una pasarela muy próxima a su domicilio, cuando sin esperarlo recibió tres disparos por la espalda. No le dio tiempo a reaccionar, el primer disparo acertó al corazón, segando casi por completo su vida. Su cuerpo, sin fuerzas, cae al suelo. Su ejecutora se acerca a ella y la remata con dos últimos tiros: sobre la cabeza y la mejilla. La autopsia determinaría que Isabel Carrasco murió casi en el acto.

Las culpables del crimen son Montserrat González, autora material, su hija Triana Martínez, cooperadora necesaria, y Raquel Gago, expolicía local, cómplice aportando el arma y ayudando a ocultarla. La investigación determinó que el móvil principal del crimen fue la venganza.

Un 12 de mayo, pero de 2018, el club de fútbol Hamburgo confirma matemáticamente su descenso a la segunda división de Alemania. No importó su victoria de 2 a 1 contra el Borussia Mönchengladbach; los cuatro goles que el Wolfsburgo le marcó al Colonia sentenció el sueño de la permanencia. El reloj paró de contar, 54 años, 261 días y 36 minutos, todo el tiempo que el Hamburgo permaneció en la Bundesliga, el mismo desde que la máxima categoría del fútbol alemán disputara su primer partido. El Hamburgo era, hasta la derrota, el único equipo germano que había disputado todos los encuentros de primera división desde su creación. Ese motivo llevó al club a colocar en su estadio, el Volksparkstadion, un reloj que minutaba cada segundo, una prueba de la grandeza del equipo. Tras el descenso, el reloj perdió todo el valor y respeto que pudiera representar.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 12 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 12 de mayo?

1881.- Firma del Tratado del Bardo, por el que se establece el Protectorado francés en Túnez.

1926.- El mariscal Jozef Pilsudski da un golpe de Estado en Polonia.

1935.- Pío Baroja, escritor español de la Generación del 98, ingresa en la Real Academia Española.

1965.- RFA e Israel establecen relaciones diplomáticas.

1991.- El liberal Partido del Congreso gana las primeras elecciones multipartidistas celebradas en 32 años en Nepal.

2002.- El expresidente Jimmy Carter viaja a Cuba, en lo que fue la primera visita a la isla de un presidente estadounidense, dentro o fuera de su mandato, desde la Revolución cubana (1959).

2017.- Un ciberataque afecta a más de 200.000 ordenadores o computadoras en más de 150 países. El Servicio de Salud Británico, la multinacional francesa Renault y el sistema bancario ruso, entre ellos.

¿Quién nació el 12 de mayo?

1767.- Manuel Godoy, primer ministro español.

1803.- Justus von Liebig, químico alemán.

1842.- Luis Pellicer, dibujante y pintor español.

1842.- Julio Massenet, compositor de ópera, francés.

1907.- Katherine Hepburn, actriz estadounidense.

1925.- Luis Molowny, futbolista y entrenador español.

1936.- Guillermo Endara, expresidente de Panamá.

1978.- Malin Akerman, actriz, modelo y cantante sueca.

1988.- Marcelo, futbolista brasileño nacionalizado español.

1981.- Rami Malek, actor estadounidense.

¿Quién murió el 12 de mayo?

1884.- Federico Smetana, compositor checo.

1914.- Eugenio Montero Ríos, político español.

1957.- Erich von Stroheim, actor y director de cine, austriaco.

1992.- Nikos Gatsos, poeta griego.

2001.- Alexei Tupolev, diseñador de aviones, ruso.

2009.- Antonio Vega, cantante y compositor español.

2013.- Constantino Romero, actor de doblaje español.

¿Qué se celebra el 12 de mayo?

Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas.

Horóscopo del 12 de mayo

Los nacidos el 12 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 12 de mayo

Hoy, 12 de mayo, se celebra san Epifanio de Salamina.