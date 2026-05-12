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Noticias de hoy, martes 12 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 12 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, martes 12 de mayo de 2026 | Antena 3 Noticias

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El hantavirus ya está en España. Antena 3 informó en primicia del primer positivo entre los pasajeros españoles.

Primer positivo español en hantavirus

El paciente ha sido trasladado en una cápsula de aislamiento de la planta 22. Allí está la Unidad Especial de Alto Nivel. En esta zona estará hasta que se recupere. Su estado de salud es bueno.

Preocupa el estado de salud de la paciente francesa

Preocupa el estado de salud de la paciente francesa. Se encuentra ingresada en cuidados intensivos y su situación es crítica. El gobierno de Macron insiste en que "no hay motivo de alarma para los franceses". Ya hay nueve contagios por todo el mundo. A los de España y Francia se suman los que han aparecido en Suiza, Sudáfrica, Países Bajos y el llamado "positivo débil" de EE.UU.

El Puerto de Granadilla, desinfectado

El puerto de Granadilla ya está desinfectado. Durante horas, se han limpiado las zonas más transitadas, entre ellas donde tuvo que amarrar el 'MV Hondius' por culpa del mal tiempo. También las escalerillas de los aviones y los vehículos utilizados. Concluye así la última fase del operativo. Ha durado 37 horas.

Los dos últimos aviones llegan a Países Bajos

Los dos últimos aviones han llegado de madrugada a Países Bajos con los últimos 28 personas del crucero. A la vez, el barco dejó la dársena del puerto de Granadilla. Será vigilado en todo momento. Preocupa que enferme alguno de los tripulantes durante los cinco días de travesía hasta Róterdam donde será desinfectado.

La bronca política

La bronca política ha acompañado en todo momento a la operación. El Gobierno canario acusa al central de no tenerlos en cuenta, de haber impuesto sus decisiones. Hoy Pedro Sánchez vuelve a recibir en Moncloa al director general de la OMS para analizar la situación una vez concluida la operación.

Debate de Andalucía

María Jesús Montero ha calificado de "accidente laboral" al suceso que acabó con la vida de dos guardias civiles que perseguían narcos. Así calificó los hechos la candidata socialista y, a partir de ahí, la bronca se instaló en el último debate andaluz antes de las elecciones. El accidente de Adamuz también apareció entre los reproches políticos.

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Guardia Civil

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Noticias de hoy, martes 12 de mayo de 2026

Enfermera trabajando en una imagen de archivo
Día de la Enfermería

"Nuestras enfermeras, nuestro futuro", un homenaje en el Día Internacional de la Enfermería a quienes acompañan y salvan vidas

"Nuestras enfermeras, nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas", es el lema de este 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Una jornada que reconoce la labor de enfermeras y enfermeros, fundamentalmente en hospitales, centros de salud, residencias y emergencias.

Imagen del Hospital Gómez Ulla de Madrid
Hantavirus

El primer positivo en hantavirus español corresponde a un pasajero hombre, con síntomas y que ya se encuentra aislado en la planta 22 del Gómez Ulla

La segunda PCR ha confirmado la positividad en hantavirus del primer caso entre los pasajeros españoles del crucero MV Hondius. Javier Padilla ha indicado en Noticias de la Mañana que ya presenta los primeros síntomas.

Efemérides de hoy 12 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 12 de mayo?

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Imagen del coche de la Guardia Civil

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Huelga profesores

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