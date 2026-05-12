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Noticias de hoy, martes 12 de mayo de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 12 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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El hantavirus ya está en España. Antena 3 informó en primicia del primer positivo entre los pasajeros españoles.
Primer positivo español en hantavirus
El paciente ha sido trasladado en una cápsula de aislamiento de la planta 22. Allí está la Unidad Especial de Alto Nivel. En esta zona estará hasta que se recupere. Su estado de salud es bueno.
Preocupa el estado de salud de la paciente francesa
Preocupa el estado de salud de la paciente francesa. Se encuentra ingresada en cuidados intensivos y su situación es crítica. El gobierno de Macron insiste en que "no hay motivo de alarma para los franceses". Ya hay nueve contagios por todo el mundo. A los de España y Francia se suman los que han aparecido en Suiza, Sudáfrica, Países Bajos y el llamado "positivo débil" de EE.UU.
El Puerto de Granadilla, desinfectado
El puerto de Granadilla ya está desinfectado. Durante horas, se han limpiado las zonas más transitadas, entre ellas donde tuvo que amarrar el 'MV Hondius' por culpa del mal tiempo. También las escalerillas de los aviones y los vehículos utilizados. Concluye así la última fase del operativo. Ha durado 37 horas.
Los dos últimos aviones llegan a Países Bajos
Los dos últimos aviones han llegado de madrugada a Países Bajos con los últimos 28 personas del crucero. A la vez, el barco dejó la dársena del puerto de Granadilla. Será vigilado en todo momento. Preocupa que enferme alguno de los tripulantes durante los cinco días de travesía hasta Róterdam donde será desinfectado.
La bronca política
La bronca política ha acompañado en todo momento a la operación. El Gobierno canario acusa al central de no tenerlos en cuenta, de haber impuesto sus decisiones. Hoy Pedro Sánchez vuelve a recibir en Moncloa al director general de la OMS para analizar la situación una vez concluida la operación.
Debate de Andalucía
María Jesús Montero ha calificado de "accidente laboral" al suceso que acabó con la vida de dos guardias civiles que perseguían narcos. Así calificó los hechos la candidata socialista y, a partir de ahí, la bronca se instaló en el último debate andaluz antes de las elecciones. El accidente de Adamuz también apareció entre los reproches políticos.
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