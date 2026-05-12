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Aena desmiente un falso cartel de prevención del hantavirus en el aeropuerto de Tenerife Sur

"Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", ha informado Aena a través de su cuenta de X.

Bulo hantavirus

Bulo hantavirusX Aena

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La llegada a Tenerife este domingo del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha generado una gran expectación en las islas durante estos días. En Canarias, también ha generado preocupación, pero la llegada del crucero no ha estado exenta de memes, y como en todas las crisis, también de 'fake news'.

Una de ellas, la de la presencia de un supuesto cartel de medidas de prevención a tomar en la terminal del Aeropuerto Tenerife Sur. El falso cartel había sido publicado en la red social X por la cuenta 'Canario Today', que cuenta con más de 43.000 seguidores. Se trata de un cartel que dice: "Info Hantavirus", seguido de una serie de medidas de prevención como: "El uso de mascarilla que cubra la nariz y boca es necesario", "Recuerda cumplir con la etiqueta respiratoria", ó "Recuerda que puedes ser sancionado o denegarse tu embarque", entre otras cosas.

Ante el revuelo generado entre los usuarios, y las numerosas preguntas al respecto, la sociedad gestora de los aeropuertos españoles, Aena, ha publicado la foto del cartel en su perfil de X y sobre ella y en letras grandes y subrayado, aclara: "FALSO", y añade: "Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo".

Tras ser desmentido por AENA, la cuenta que publicaba el falso cartel se justificaba diciendo: "En ningún momento he dicho que esté instalado en la terminal. He dicho que es un cartel en el aeropuerto sur. El cual como vemos, está diseñado y preparado. ¿Dónde está el bulo?. ¿Lo van a colocar o ahora toca recogida de cable?". Ambas publicaciones han generado diversas reacciones de usuarios, algunos preguntando a AENA si era o no real, otros criticando el bulo, y varios también coinciden en que parece que sea un cartel de la época del COVID, que haya sido retocado con IA para generar confusión en la población.

Desde el aeropuerto de Tenerife Sur partieron los diez aviones de repatriación de las personas que viajaban en el Hondius, pero como ya se sabe, no pasaron por la terminal. Los traslados se hicieron bajo un estricto protocolo de seguridad, desde el puerto de Granadilla en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias escoltados por la Guardia Civil y que pasaban directamente a pista. Estos vehículos aparcaban junto a la escalinata del avión, y allí, ataviados con EPIS y desinfectados previamente, los pasajeros subían directamente al avión. Ninguno de ellos pasó por la terminal, ni siquiera se acercaron, no pasaron controles de seguridad ni de pasaporte, ni tuvieron ningún tipo de contacto con la población de Tenerife.

Medidas de seguridad frente al hantavirus en el aeropuerto de Tenerife
Medidas de seguridad frente al hantavirus en el aeropuerto de Tenerife | X

Medidas de seguridad frente al hantavirus en el aeropuerto de Tenerife

de Canario Today

Aena no ha instalado este cartel sobre el hantavirus en un aeropuerto de Tenerife

Falso

"Confirmamos que en el Aeropuerto de Tenerife Sur no se ha instalado ningún cartel como el que aparece en la imagen, se trata de un bulo", aseguran.

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