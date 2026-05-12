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Un grupo de jóvenes se juega la vida lanzándose al mar desde una grúa en Agaete

"Las zambullidas imprudentes son la tercera causa de lesiones medulares en toda la comunidad autónoma", advierte Sebastián Quintana, experto en prevención de ahogamientos.

El vídeo de unos jóvenes lanzándose al mar desde una grúa

El vídeo de unos jóvenes lanzándose al mar desde una grúa

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Desde la asociación para la prevención de accidentes en el medio acuático, 'Canarias 1500km de Costa', denuncian la grave situación que se repite a menudo en el muelle de Agaete, en Gran Canaria. Con un vídeo difundido a través de sus redes sociales, advierten de lo siguiente: "Un grupo de jóvenes varones se juega la vida de forma suicida y sin sentido, lanzándose desde una antigua grúa, ubicada en el muelle del municipio de Agaete, al norte de Gran Canaria".

Sebastián Quintana, experto en prevención de ahogamientos y seguridad acuática, tras analizar las imágenes, insiste en la gravedad de las mismas: "Una acción que pone en riesgo su integridad física al realizar cabriolas, movimientos y acrobacias de alto riesgo". En las imágenes se ve como un grupo de chavales se acerca a la grúa, cuya estructura se puede apreciar que es antigua y oxidada, y uno de ellos se sube hasta la parte más alta y se lanza al agua ante la mirada de los demás. Seguidamente otro de ellos, se agarra a una cuerda que cuelga de los hierros y se lanza también al agua.

Se trata de una antigua grúa situada en la zona portuaria del municipio que se encuentra cerrada con unas rejas para tratar de impedir el acceso, pero varios de los barrotes han sido retirados y los jóvenes se cuelan por ese hueco para pasar el rato lanzándose al agua de forma temeraria. "Varios barrotes han sido arrancados de forma deliberada para facilitar el paso y encaramarse de forma suicida por la estructura metálica", dice Quintana.

Además del salto a varios metros de altura, realizan acrobacias que aumentan el peligro de sufrir lesiones graves. "A pesar de las numerosas advertencias y avisos por parte de los viandantes que pasean por esta zona marítima, de agentes de policía local, Guardia Civil y personal del Puerto, es una escena que se repite, especialmente durante los fines de semana", asevera Quintana.

Y no es una situación nueva, según Sebastián Quintana, hace diez años, un joven sufrió una lesión grave en el mismo lugar: "Cabe recordar que hace justo una década, un joven de quince años sufrió una lesión grave por traumatismo craneoencefálico tras realizar una acrobacia similar en este mismo muelle. Aquel incidente estuvo a punto de costarle la vida y una paraplejia o tetraplejia".

Desde la asociación lanzan una seria advertencia a los canarios y canarias: "Las zambullidas imprudentes son la tercera causa de lesiones medulares en toda la comunidad autónoma. Por ello, hacemos un llamamiento a los propios jóvenes, a familiares y adultos responsables de estos menores, para que eviten que se repitan este tipo de acciones y así prevenir una desgracia con desenlace fatal".

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