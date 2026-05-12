Los hijos del militar que estranguló a su mujer "vieron todo": "Papá cogió a mamá del cuello y la lanzó contra la pared"

Los agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio de Puente de Vallecas donde una enfermera fue estrangulada por su marido en noviembre de 2023 han declarado en el juicio que su hija "vio todo". Los agentes han detallado que en el lugar del crimen su "papá había cogido a su madre del cuello y la había golpeado contra una pared azul".

Por estos hechos, el acusado, que es capitán de Ingenieros del Ejército de Tierra, se enfrenta a una petición fiscal de 21 años de prisión por un delito de asesinato y lesiones psíquicas a sus hijos. Durante todo el juicio, se mostró frío e inexpresivo ante el relato de los testigos.

Fue ayer, lunes, cuando se retomó la vista oral con la comparecencia de los agentes que acudieron al domicilio y los que atendieron a los menores, los cuales han asegurado que los pequeños estaban "aterrorizados".

Una de las testigos ha declarado que "la niña lo vio todo" y ha afirmado que los sanitarios tardaron "poco en llegar a la vivienda", en contraposición de la tesis que sostiene la defensa.

Neutro y tranquilo: la actitud del procesado que no cuadró a los agentes

Durante el juicio, uno de los policías ha contado que recibieron el aviso de que "una persona había matado a su mujer" y que la patrulla "tardó poquísimo" en llegar. Según ha relatado, la rapidez de la patrulla se debió a la cercanía del domicilio donde había tenido lugar este suceso. En concreto, el agente ha explicado que el indicativo se encontraba "a dos calles".

Al acceder a la vivienda, los agentes localizaron al acusado y le ordenaron que se tirara al suelo. A esas órdenes policiales, el acusado "obedeció rápido" y posteriormente, los agentes han explicado que le colocaron los grilletes.

Un detalle que llamó la atención de los agentes fue la actitud del procesado. Han declarado que "estaba neutro, no hablaba. Era una tranquilidad que no cuadraba".

La víctima tenía "dibujos de dedos a ambos lados del cuello"

Mientras unos agentes le ponían los grilletes, otros trataron de reanimar a la víctima, que estaba en parada cardiorrespiratoria. Tal y como han detallado, "le estaban haciendo maniobras de reanimación sin apreciar signos vitales".

Uno de los policías también ha indicado que la mujer tenía marcas y "dibujos de dedos a ambos lados del cuello", heridas compatibles con una fuente de presión ejercida sobre esa zona.

"Los niños estaban agazapados en una de las camas llorando. Estaban muy asustados"

Además, los agentes señalaron que los dos hijos menores de la pareja fueron apartados de la escena y trasladados a una habitación para evitar que siguieran presenciando la intervención de emergencia.

La agente que atendió a los menores aseguró que ambos "estaban agazapados en una de las camas llorando". ha explicado que "los niños estaban muy asustados, la niña se había hecho pis y les puse dibujos para que se calmaran". Tras ese detalle, la agente ha asegurado que la pequeña le dijo que "papá le había cogido a mamá del cuello, la ha lanzado contra la pared y le ha roto el collar".

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