Cinco policías municipales heridos al ser atacados por inmigrantes en el madrileño barrio de Lavapiés

Cinco policías municipales han resultado heridos de diversa consideración en los incidentes ocurridos ayer miércoles en el barrio madrileño de Lavapiés, cuando un patrulla fue a identificar a un senegalés que primero se negó y luego agredió a los agentes. Según ha indicado la Policía Municipal de Madrid a través de su cuenta oficial en Twitter, "finalmente son 5 los agentes de Centro heridos de diversa consideración en Lavapiés", y no tres como en principio se había informado.

El tuit, insertado pasada la medianoche en la red social, añade que los incidentes "se produjeron cuando un patrulla fue a identificar a una persona que primero se negó y luego agredió a los agentes" y que durante la detención de este individuo, al parecer de origen senegalés, "otras personas lanzaron diversos objetos" a los policías.

Fuentes policiales precisaron que el altercado comenzó hacia las 17:00 horas de ayer, cuando los agentes trataban de identificar al senegalés que profirió insultos y amenazas contra ellos, momento en que varias personas les lanzaron objetos de una obra cercana, con el balance final de cinco policías municipales heridos y una persona detenida.

Señalaron que uno los policías sangraba por el puñetazo que recibió en la cara, otro fue golpeado en un ojo y otro en un brazo por el impacto de una papelera, pero no detallaron las lesiones que sufrieron los otros dos agentes heridos. Tres de los cinco policías acudieron a su mutua para recibir asistencia médica y no fue requerida la presencia del Samur, aunque sí de la Policía Nacional, que finalmente no tuvo que intervenir.

Tras el incidente, arrancó una manifestación de apoyo a los manteros hasta la Puerta del Sol y en protesta por la muerte el pasado jueves del senegalés Mame Mbaye. Según los organizadores, en la marcha, que transcurrió sin incidentes, han participado unas mil personas.