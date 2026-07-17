Investigan las graves quemaduras sufridas por una anciana tras una ducha en una residencia de Granada

Una mujer de 81 años, Antonia Pérez, permanece ingresada en un hospital de Granada tras sufrir quemaduras de tercer grado que, según denuncia su familia, se produjeron durante una ducha en una residencia ubicada en el municipio de Pedro Martínez, Granada. "Mi abuela está muy grave. Lleva más de una semana ingresada, estamos esperando un milagro, pero todo apunta a que van a tener que someterla a un trasplante de piel", explica su nieta Ascensión Raya.

Sus familiares ya han denunciado el suceso para que se esclarezcan las circunstancias en las que se originaron las lesiones. "Mi abuela tiene alzhéimer avanzado. Se supone que allí debía de estar segura. Desde que se produjeron la quemaduras hasta su ingreso en urgencias pasaron 14 horas de sufrimiento", detalla Ascensión mientras reclama que se depuren responsabilidades.

Frente a estas acusaciones, la residencia CK Senior Manuel Alfaro ha emitido un comunicado en el que defiende que actuó conforme a los protocolos sanitarios establecidos desde el momento en que se detectaron las lesiones. El centro explica que el personal alertó rápidamente al médico del centro de salud, quien pautó un tratamiento inicial. No obstante, al comprobar horas después que la evolución no era favorable, se solicitó una nueva valoración médica y se decidió su traslado a un hospital de Granada, donde continúa recibiendo atención sanitaria.

En relación con el trabajador que asistió a la mujer durante la ducha, la empresa confirma que ya no forma parte de la plantilla, aunque no especifica las circunstancias de su salida. "Yo necesito que me den más información. Si es una ducha, ¿cómo no se ha quemado entera? No me vale solo con que echen a la persona encargada de mi abuela", añade Ascensión.

Por su parte, la residencia también afirma que está colaborando con las autoridades sanitarias y judiciales, a las que ha remitido la documentación requerida. Asimismo, asegura haber mantenido informados a los familiares sobre la evolución de la paciente y anuncia la apertura de una revisión interna de sus procedimientos.

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