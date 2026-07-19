Efemérides de hoy 19 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 19 de julio?

El 19 de julio de 2021, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclama a Pedro Castillo como presidente electo de la República, tras resolver las impugnaciones de actas presentadas por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Debido a las restricciones sanitarias de la época, el anuncio oficial se realizó a través de una transmisión por videoconferencia. El escrutinio final validó la candidatura de Castillo por Perú Libre con 8 836 380 votos (50,126%) frente a los 8 792 117 (49,874%) obtenidos por Fujimori, certificando una diferencia de 44 263 votos. Keiko Fujimori acató los resultados institucionales, aunque declaró que "la verdad saldría a la luz de todas maneras", cuestionando la legitimidad del proceso. Pedro Castillo asumió formalmente la presidencia el 28 de julio de ese mismo año.

Un 19 de julio, pero de 1947, nace el guitarrista británico Brian May, miembro fundador de 'Queen'. Además de artista, May es doctor en astrofísica, un título académico que tuvo que posponer en 1974 debido a que el éxito comercial de su grupo le obligó a interrumpir sus estudios de postgrado en el Imperial College London, retomándolos en 2007. Su interés por la ciencia ha quedado reflejado continuamente en sus composiciones; un claro ejemplo es la canción «'39», un tema de folk-rock cuya letra narra un viaje de exploración espacial donde los astronautas regresan a la Tierra un año después para descubrir que, debido a la dilatación del tiempo de la teoría de la relatividad de Einstein, en el planeta han transcurrido cien años y sus seres queridos ya han fallecido.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de julio?

1849.- La reina Isabel II sanciona la ley Pesos y Medidas, que implanta en España el Sistema Métrico Decimal.

1900.- Inauguración del primer tramo del Metro de París (Porte Maillot-Porte Vincennes), entre emplazamientos de la Exposición Universal de ese año.

1936.- Franco llega a Tetuán y encabeza el Ejército español sublevado del Protectorado de Marruecos. Se forma el Gobierno republicano de José Giral Pereira.

1943.- Hitler se reúne con Mussolini en Feltre (Italia) y lo convence para que continúe en la guerra. Días después, el Duce renuncia a sus cargos gubernamentales.

1965.- Se publica 'Help', la canción de los Beatles. Primero apareció en EEUU y cuatro días más tarde, en Reino Unido.

1969.- 1974.- Franco, hospitalizado, transmite provisionalmente el poder al príncipe Juan Carlos.

1978.- Entra en vigor en España la despenalización del adulterio, castigado hasta entonces con hasta 6 años de prisión.

1980.- Ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú, boicoteados por más de 60 países por iniciativa de EE. UU. tras la invasión soviética de Afganistán.

1987.- El Partido Socialdemócrata portugués, de Cavaco Silva, consigue la mayoría absoluta en las elecciones legislativas.

1992.- Vietnam celebra las primeras elecciones legislativas de su historia, con todos los aspirantes del Partido Comunista, salvo dos independientes.

2006.- Detienen a Julián Muñoz, exalcalde de Marbella (Málaga), y cuatro personas más en la operación 'Malaya' contra la corrupción en ese Ayuntamiento.

¿Quién nació el 19 de julio?

1834.- Edgar Degas, pintor francés.

1908.- Josefina Carabias, periodista española.

1929.- Sofía Murátova, gimnasta soviética.

1946.- Ilia Nastase, tenista rumano.

1968.- Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex.

1970.- Nicola Sturgeon, política escocesa.

1976.- Benedict Cumberbath, actor británico.

¿Quién murió el 19 de julio?

1957.- Curzio Malaparte, escritor italiano.

1977.- José Cuneo, pintor uruguayo.

2007.- Roberto Fontanarrosa, escritor y humorista gráfico argentino.

2014.- James Garner, actor estadounidense.

2017.- Miguel Blesa de la Parra, banquero español.

2019.- César Pelli, arquitecto argentino.

2020.- Alhaji Momodou Njie, 'Biri Biri', exfutbolista gambiano.

¿Qué se celebra el 19 de julio?

Hoy, 19 de julio, se celebra el Día de Iberoamérica.

Horóscopo del 19 de julio

Los nacidos el 19 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 19 de julio

Hoy, 19 de julio, se celebran las santas Aurea, Justa y Rufina y los santos Arsenio, Félix, Martín y Bernoldo de Utrecht.