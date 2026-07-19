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Comerciantes de la zona vieja de Santiago denuncian el robo constante en sus establecimientos

Las tiendas del casco monumental de la capital gallega llevan tiempo siendo el objetivo de bandas de delincuentes que se pasean a sus anchas por los locales y se llevan lo que les apetece, ignorando por completo la presencia de cámaras de vigilancia, y sin ningún miedo a ser detenidos.

Comerciantes de la zona vieja de Santiago denuncian el robo constante en sus establecimientos

Comerciantes de la zona vieja de Santiago denuncian el robo constante en sus establecimientos

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Patricia Torres
Publicado:

Los propietarios de los comercios de la zona vieja de Santiago de Compostela llevan meses denunciando que están siendo víctimas de robos a diario.

Señalan la existencia de grupos organizados que entran en sus negocios y que, a plena luz del día, y sin ningún tipo de disimulo, se llevan artículos de valor camuflados entre su ropa, sin preocuparles lo más mínimo la existencia de cámaras de seguridad.

Aseguran los afectados que estos amantes de lo ajeno parecen sentirse completamente impunes.

Viven preocupados y con angustia permanente

La preocupación por la presencia de estos individuos en la zona no hace más que aumentar, y los comerciantes se sienten cada vez más inseguros.

La propietaria de una pequeña tienda de alimentación , orientada a los turistas, asegura que tiene cada vez más miedo, y por ese motivo nos explica: "yo por ejemplo tengo un palo guardado por si tengo que protegerme, o para defender a las chicas".

Sabe que "todos los días hay algún jaleo", por lo que están en constante alerta y contacto entre todos: "Hay que estar atentos a los distintos negocios. Hemos hecho como una red para avisarnos unos a otros si nos entran y estar prevenidos".

En la misma línea se pronuncia la propietaria de un estanco, que asegura que el problema es de sobras conocido por todos en la ciudad : "Se sabe tanto que en la Plaza del Toural hay conflictos como que en Santiago hay una Catedral" apunta. Y añade: "Es que dan problemas día si, día también, y tener aquí este ambiente...no puede ser. Necesitamos una solución cuanto antes".

Quien también está harta de los robos y conflictos en la zona monumental es Mari, propietaria de una frutería en la que asegura que le roban "todos los días": "Entran, cogen lo que les da la gana y se largan corriendo. Y si les llamas la atención aún tienen más que decir. Tenemos que andar siempre con cuatro ojos: les da igual que haya cámaras, que no haya… Vigilancia poca. Policía por aquí no hay mucha, y tenemos que andar vigilando todo el tiempo. Y no es a mi eh. Es a todos en la zona: en la farmacia, en la pastelería… Estamos todos igual" denuncia.

No pueden más y piden soluciones cuanto antes.

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Noticias de hoy, sábado 18 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

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