Una empresa de Badajoz sufre más de 20 robos en los últimos tres años

El propietario de Montajes Eléctricos Cabo, empresa ubicada en el polígono industrial de la localidad pacense de Montijo, se muestra desesperado y "harto" de sufrir una oleada de robos en su establecimiento, ya que según se quejó hoy en los últimos tres años han sufrido "más de 20 robos".



El último asalto tuvo lugar el lunes pasado, cuando tres individuos, tal y como recogen las imágenes grabadas en las cámaras de seguridad del local, se adentraron en las instalaciones tras cortar con una podadora la verja de acceso y una de las entradas a la cochera, donde sustrajeron dos furgonetas en las que se llevaron cable de cobre y otras herramientas.

La mayoría de los robos han sido denunciados, aunque en algunos casos por no perder más tiempo y por estar hartos de no ver resultados tras la denuncia, no los han denunciado.

Del mismo modo, la empresa se queja de que "nadie" les informe de cómo van las investigaciones para dar con este tipo de delincuencia, que "cada vez va a más" por lo que se trata de una "situación imposible de aguantar".