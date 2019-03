El padre de Gabriel Cruz, sobre Ana Julia Quezada: "Si confías en alguien, no te puede devolver esa confianza asesinando a su hijo"

Ángel y Patricia, los padres de Gabriel Cruz, han dado una rueda de prensa cuando se cumple un año de la desaparición del pequeño en Las Hortichuelas (Almería). "Cuando ha pasado un año es cuando sabes lo que es vivir sin ese 'pequeñajo' que te alegraba la vida. No me podía imaginar que alguien fuera capaz de hacer algo así, la persona que me dijo que me quería cuando me voy a trabajar esa mañana coge y asesina a mi hijo", ha indicado Ángel.

Patricia explica que aún sigue de baja y no ha podido volver a su casa. "La situación me era muy difícil y me he alquilado otra casa fuera. Agradezco a todos mis amigos que me han ayudado porque económicamente se me ha puesto todo cuesta arriba".

Ambos han indicado que buscan "una sentencia justa que nos lleve a que esta mujer nunca más haga daño". No obstante, explican que nunca se han posicionado a favor o en contra de la prisión permanente revisable porque "no somos juristas y no entendemos de leyes. No tengo ni idea de la diferencia entre la revisable, la no revisable, la perpetua, los 40 años efectivos... Nuestro abogado nos ha dicho que va a solicitar la máxima pena que existe para este tipo de crímenes y es la prisión permanente revisable".

Patricia ha indicado que aún están "en un proceso de duelo, no hay día que no me suba en el coche y no me rompa cuando cruzo la avenida que cruzaba cada día con mi hijo".

Ángel ha reconocido que tiene "sentimiento de culpabilidad" y sigue dándole muchas vueltas a todo. "En un principio viví en un estado de shock con mucha medicación y con el paso de los días es cuando más le echas de menos".

Los padres de Gabriel Cruz han anunciado que solicitarán que se incorpore la deducción de testimonio de actuaciones que se llevaron a cabo en Burgos en relación con la muerte de la hija de Ana Julia Quezada. Esta petición se hará "formalmente para que de alguna manera se incorpore" a su caso esa "historia de Burgos", aunque hayan "pasado muchos años", porque están convencidos de que "tiene mucho que ver" con la muerte de su hijo. "Lo que sí sabemos es que hay un historial en Burgos, que esté prescrito o no, pasó hace muchos años, pero que esté incorporado al nuestro es lo que pedimos. Como padres, a todo lo que nos podamos agarrar de manera legal para que no pueda hacer daño, siempre en base a la legalidad y al buen proceder, lo vamos a hacer", ha insistido.