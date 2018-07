El pueblo más pequeño de España está en Valencia

'Emperador' es el pueblo más pequeño de nuestro país. Actualmente no puede asumir más habitantes porque no tiene más espacio para construir. Su extensión son 0.03 km de superficie y cuenta ya con algo más de 700 habitantes. Al pueblo le rodea un huerto que no le pertenece. Su extensión equivale a tres campos de fútbol y tiene tan sólo tres calles.

Está en Valencia, a 10 minutos de la ciudad y es la localidad con mayor densidad de población del país. Siendo tan pequeño, no cuenta con ciertos servicios como Policía Local, colegio, cementerio o piscina.