Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por maltrato a menores: zarandeaba y encerraba a niños de 9 meses a 3 años

La dueña de una guardería de Algemesí (Valencia) ha sido detenida por la Policía Nacional por presunto maltrato y trato denigrante a menores. Esta presuntamente zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones sin vigilancia a los menores de entre 9 meses y 3 años que tenía a su cargo.

Maltrato y trato denigrante a menores

Tras conocerse los hechos, el titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, acordó su libertad provisional con la imposición de las siguientes medidas cautelares: prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería que dirige mientras se tramita la causa judicial, la prohibición de acudir a la citada guardería mientras dure la tramitación de la causa judicial y de desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.

La mujer habría sido detenida el pasado viernes, y según ha avanzado el medio À Punt, esta sería además la propietaria de la guardería y la denuncia partió del personal del centro.

La denuncia llegó desde dentro del centro

Varios medios locales señalan asimismo que los trabajadores grabaron vídeos que facilitaron a la Policía y la guardería se encuentra clausurada.

Por otra parte, el magistrado que lleva el caso ha ordenado asimismo que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Policía Local para que dispongan lo necesario para hacer efectiva la protección policial, y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

El caso de cuatro trabajadoras en Torrejón de Ardoz

Precisamente en abril del año pasado, tuvo mucho eco la detención de cuatro trabajadoras de una guardería de Torrejón de Ardoz (Madrid) por agredir a un bebé. Una de las cuidadoras zarandeó y golpeó al niño contra la pared mientras le intentaba dar de comer. "¿Lo escupes? Te lo vuelvo a meter. ¡Que no me escupas las comida!", gritaba una de las cuidadoras mientras zarandeaba a un menor. "Me tienes harta con la comida (...) como vomites la cagas, porque te pongo otro plato", le decía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.