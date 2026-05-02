Revelan mensajes del profesor acusado de matar a su bebé adoptivo: "Lo estrangulé"

Jamie Varley, profesor de 37 años, ha sido acusado por el Tribunal de la Corona de Preston (Reino Unido) por asesinato y agresión sexual a Preston Davey, un bebé de 13 meses, en 2023. El acusado se encontraba en proceso de adoptar a la víctima junto con su pareja y el segundo acusado, John McGowan-Fazakerley, de 31 años.

"Lo estrangulé"

Varley mandó un mensaje "en tono de broma" a su novio, donde decía: "Tu hijo está en el hospital. "Lo estrangulé", según se dijo en el Tribunal. Un minuto después le mandó otro mensaje señalando que no iba en serio "llámame cuando termines", concluyó. La pareja había adoptado a Davey en Blackpool, en abril de 2023. El profesor está acusado del asesinato del menor y su pareja de permitir su muerte. A los dos detenidos se les imputa un delito de abuso sexual.

Los mensajes fueron enviados el pasado 10 de julio, cuatro días después de que el bebé fuese ingresado en el Hospital Blackpool por tercera vez, tras visitas anteriores en mayo y junio. El 6 de abril, Varley le envió un mensaje a su hermana comunicándole que Preston estaba "muerto".

"En el campo con las vacas"

Cuatro días después, el profesor le envió a su madre, Karen Graham, un vídeo de la víctima en un andador. La mujer le respondió diciendo que era un "chico listo", y la respuesta de su hijo fue: "Esto fue antes de que lo asesinaran y lo acostaran". Por otra parte, le dijo a un amigo suyo que quería dejar a Preston "en el campo con las vacas", tras la primera noche que pasaron juntos.

El 6 de julio de 2023, el menor fue llevado al hospital con una lesión en el codo. Varley le contó al personal del hospital que la noche anterior, según su versión, mientras lo acostaba en su cuna, el niño dio un salto o patada y escuchó un chasquido o crujido en su codo izquierdo. Una radiografía confirmó la fractura.

"Su expresión cambió a una de mucha tristeza"

La trabajadora social del proceso de adopción, Amy Shepherdson, que había estado en contacto con el hospital, le comunicó a Varley: "Solo para tranquilizarte, dijeron que no tenían absolutamente ninguna preocupación". Ese mismo día, Shepherdson visitó el domicilio familiar y observó que el bebé parecía pálido y no actuaba normal. Añadió que "intentó sonreír varias veces, pero luego su expresión cambió a una de mucha tristeza y un pequeño llanto".

Por otra parte, la familia recibió la visita a su vivienda de Helen Magee, una evaluadora independiente de los servicios sociales de Oldham. En el informe de la visita, dirigido al bebé aparentemente, escribió: "Estabas feliz allí con tus dos papás. Y esto me hizo reflexionar un poco sobre si había algún problema que no podía ver. Decidí que no había ningún problema…".

En el juicio se mostraron las notas recogidas por el médico Alberto Elbo, cirujano ortopédico que trató a Preston en el hospital. En ellas se indicaba que le habían dicho que la lesión en el brazo se debía a que el bebé había sido colocado y sujeto en una silla de coche, que no tenía nada que ver con una cuna.

Maltrato continuado durante meses

Cuando Preston Davey fue adoptado, Varley se tomó un año libre de su trabajo y comentó que tuvo dificultades como padre primerizo con un bebé que se despertaba frecuentemente durante la noche y con su pareja trabajando largas jornadas, según declaró en el tribunal.

Durante los cuatro meses que estuvo el menor con esta pareja, fue maltratado de forma habitual. Le tomaron imágenes y vídeos indecentes, además de sufrir abusos sexuales y agresiones físicas.

El 27 de julio de 2023, los acusados volvieron a llevar a su hijo al hospital, inconsciente y en estado de paro cardíaco, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Varley declaró a la policía que el niño se ahogóaccidentalmente en la bañera, pero no coincidía con la autopsia. Se reveló que el niño había sufrido 40 lesiones traumáticas.

Jamie Varley niega los cargos de asesinato, homicidio involuntario, dos cargos de agresión con penetración, cinco cargos de crueldad infantil, lesiones corporales graves, agresión sexual a un menor, 13 cargos de tomar fotos o videos indecentes de un menor, uno de distribuir una foto indecente de un menor a su coacusado ​​y uno de hacer una foto indecente.

Mientras, su pareja, McGowan-Fazakerley niega haber permitido la muerte de un niño, tres cargos de crueldad infantil y un cargo de agresión sexual a un menor.

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