Detienen a los padres de un bebé recién nacido por maltrato y agresión sexual en Barcelona

Los padres de un bebé han sido detenidos acusados de delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual. El bebé tenía poco más de un mes de vida, y la plaza número 1 de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado la prisión provisional preventiva comunicada y sin fianza para el padre y la madre, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El bebé ha quedado bajo la tutela de la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generalitat.

La investigación sigue abierta

Según hemos podido conocer en Antena 3 Noticias, los padres, un hombre de 42 años y una mujer de 43, no tenían antecedentes penales, y fueron detenidos el pasado miércoles 18 de marzo por los Mossos d'Esquadra, y pasaron a disposición judicial el viernes. Los agentes trabajaban en una investigación que permanece abierta y a cargo de la Oficina de Atención al Menor de la policía catalana, según han informado a EFE fuentes policiales.

De este modo, la plaza nº 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona acordó, el pasado viernes, la prisión provisional comunicada y sin fianza para estas dos personas personas, un hombre y una mujer, por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual por hechos cometidos, supuestamente, sobre su hijo, de poco más de un mes de edad.

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