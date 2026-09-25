Prisión bajo fianza para la pareja del arquitecto barcelonés Josep Juanpere

El juez de Vielha (Lleida) ha decretado este viernes el ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 80.000 euros, para la pareja del arquitecto barcelonés Josep Juanpere, acusada de un delito de homicidio por su presunta relación con su muerte, ocurrida el pasado 26 de diciembre.

Según detalla el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la mujer, que fue detenida el pasado miércoles en Madrid, ha prestado declaración este viernes ante el tribunal de instancia de Vielha (Lleida).

El arquitecto barcelonés murió el pasado 26 de diciembre, a los 72 años, en su vivienda de Baqueira, en el municipio leridano de Naut Aran, donde estaba acompañado de su pareja. Dos días antes, había acudido al hospital de Vielha (Barcelona) al sentirse indispuesto después de una cena.

El pasado mes de septiembre los Mossos d'Esquadra detuvieron en Madrid el pasado miércoles 23 de septiembre a quien fuera la pareja del arquitecto Josep Juanpere por su presunta relación con la muerte del arquitecto el pasado mes de diciembre en Baqueira. La detención se produjo después de que los investigadores comenzaran a indagar en las circunstancias de la muerte de Juanpere, inicialmente atribuida a causas naturales.