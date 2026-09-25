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Rufi, la peregrina más veterana del Camino con 98 años: "Estoy practicando para los 100"

La puertorriqueña Rufi Rodríguez afronta su sexto Camino de Santiago con 98 años y recorre 100 kilómetros hasta Compostela para preparar el reto que prometió cuando tenía 95: volver caminando al cumplir un siglo.

Rufi, la peregrina más veterana

Rufi, la peregrina más veterana del Camino con 98 años | Antena 3 Noticias

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Carmen Chao
Carmen Chao
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Rufi Rodríguez tiene 98 años y ha viajado desde Puerto Rico hasta Galicia para recorrer de nuevo el Camino de Santiago. Es la sexta vez que se enfrenta a una ruta jacobea. En esta ocasión caminará unos 100 kilómetros, como preparación para regresar a Compostela dentro de dos años, tal y como se comprometió ante Antena 3 cuando tenía 95.

“Me tiene traumatizada porque quiero cumplir”, nos dice entre risas al recordar aquel compromiso. “Estoy practicando, a ver si me atrevo”, explica ahora. “Por mí llego y por mí vengo al Camino. Pero lo que Dios diga”.

Rufi empezó a recorrer las rutas jacobeas después de los 80. Desde entonces ha repetido la experiencia por distintos itinerarios. Cuando le preguntan por qué sigue regresando, responde sin dudar: “Porque esa ha sido mi vida toda la vida. Desde que nací”.

Su vínculo con el Camino comenzó mucho antes de conocer las rutas jacobeas. Creció en contacto con la naturaleza, cargando agua y leña y contemplando desde su casa las montañas de la Cordillera Central. “Yo nací en el camino”, resume.

Para ella, caminar es mucho más que completar una ruta. Es libertad, naturaleza y la oportunidad de encontrarse con otras personas. A sus 98 años mantiene un ritmo que sorprende a quienes la acompañan, avanza con energía y a buen paso, hasta el punto de que algunos peregrinos se admiran de su velocidad.

Trabajó como enfermera

Cada etapa tiene además su propia celebración. Al llegar, los demás caminantes la reciben con aplausos y Rufi se toma su correspondiente “cañita” de cerveza.

Durante buena parte de su vida trabajó como enfermera, una profesión que, asegura, reforzó su manera de entender la vida. “Lo mío es agradecer y ayudar a los demás”, cuenta. Recuerda especialmente la satisfacción de ver cómo los pacientes que llegaban enfermos terminaban recuperándose.

¿Y cuál es el secreto de su vitalidad? Rufi responde sin darle demasiadas vueltas: “Yo como de todo, poquito”. A esa moderación suma otro ingrediente que considera esencial: sonreír.

“Siempre sonreír. No negarle una sonrisa a nadie. Por eso no cuesta un chavo”, afirma.

La peregrina puertorriqueña asegura que se siente especialmente feliz cuando otros caminantes se acercan a saludarla. “Eso me llena a mí el corazón”, dice.

Todavía le quedan unos 10 kilómetros para llegar a Santiago. Después, tendrá por delante dos años para preparar el regreso con el que espera cumplir su promesa, ser una peregrina centenaria…sin perder la sonrisa.

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