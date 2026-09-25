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Alarma en los colegios de Ceuta por unas cartas falsas que anuncian que la ciudad será de Marruecos

Las misivas simulan proceder del Ministerio de Exteriores marroquí y anuncian cambios en los centros educativos. El diputado socialista Melchor León exige investigar quién está detrás de los envíos.

Melchor León

La alarma en los colegios de Ceuta tras recibir un mensaje | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La llegada de unas cartas anónimas a colegios e institutos de Ceuta ha generado preocupación en la comunidad educativa. Los documentos, que aparentan proceder del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, anuncian falsamente que la ciudad autónoma pasará a formar parte del país vecino en las próximas semanas e incluyen instrucciones sobre supuestos cambios en el funcionamiento de los centros.

El diputado del PSOE de Ceuta y vicepresidente de la Asamblea, Melchor León, ha denunciado lo ocurrido y reclama que se investigue cuanto antes la procedencia de las misivas. También cuestiona que el Ministerio de Educación no haya trasladado directamente el caso a las fuerzas de seguridad.

Cartas con apariencia oficial y formularios para rellenar

Los documentos incorporan sellos, encabezados y elementos administrativos con los que se pretende simular una comunicación oficial de las autoridades marroquíes. Además de anunciar una supuesta anexión de Ceuta, plantean modificaciones en la organización de los colegios e institutos y adjuntan un formulario para sus destinatarios.

Entre las afirmaciones incluidas figura incluso la obligación de renunciar a la nacionalidad. Se trata de información falsa que, según la denuncia del diputado socialista, puede provocar alarma entre las familias y el personal docente.

Melchor León exige identificar a los responsables

El diputado socialista ha pedido una investigación para esclarecer quién ha elaborado y distribuido las cartas, así como su finalidad.

"No sabemos quíen puede estar detrás, pero es un hecho bastante grave, sea broma o no, hay que investigar quién está detras. No entendemos que el ministerio de educación no pusiera estas cartas en manos de la policía o la Guarcia Civil", ha denunciado León.

Varios centros educativos han comunicado lo ocurrido al Ministerio de Educación, que ya ha trasladado la situación al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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