Una mujer fallecida y otras tres atendidas por humo en un incendio en Alicante por un tostador

Una mujer de 77 años ha muerto la noche de este sábado a consecuencia de un incendio registrado en una vivienda en Orihuela, en la provincia de Alicante. Otras tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo y han sido trasladadas al hospital.

El origen, un tostador

Según afirma el medio El Debate, el origen del fuego ha sido un tostador. Todo apunta a que el pequeño aparato no generó un gran volumen de llamas, pero la acumulación de humo denso, junto con una escasa ventilación exterior, fueron los desencadenantes del trágico desenlace.

Tres personas trasladadas al Hospital de Torrevieja

El aviso se recibió sobre las 22.00 horas de este sábado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que movilizó hasta el lugar una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU).

A la llegada de los sanitarios, el equipo médico practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización a la víctima. Sin embargo, pero no hubo respuesta y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Además, otras tres personas resultaron afectadas por inhalación de humo: dos mujeres, de las que no ha trascendido la edad, y un hombre de 78 años. Todos ellos fueron trasladados al Hospital de Torrevieja en transporte no asistido.

Tres heridos, uno en estado grave, tras un incendio en un edificio de Vigo

También durante la madrugada de este sábado tres personas resultaron afectadas, una de ellas grave, tras un incendio en un edificio okupa en la calle Cesáreo González, en Vigo. Un particular alertó al 112 Galicia pasadas las 01.20 horas.

La persona que llamó, indicó que ardía la parte baja del edificio y que había personas pidiendo ayuda desde el interior. Los bomberos municipales sofocaron las llamas, que calcinaron basura y escombros acumulados en la planta baja y en un trastero.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos y agentes de la Policía Nacional y Local. Los servicios sanitarios trasladaron a los tres heridos, que presentaban quemaduras.

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