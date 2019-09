La magistrada presidenta de tribunal del jurado del caso por el asesinato de Lucía Garrido ha absuelto a los cuatro acusados por el crimen, entre ellos la expareja de la mujer, tras el veredicto de no culpabilidad del jurado.

Lucía Garrido fue hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre. El jurado, formado por siete mujeres y dos hombres, ha deliberado desde este pasado jueves sobre la culpabilidad o no de los cuatro acusados y ha decidido considerarlos no culpables al no dar fiabilidad al testigo protegido y por las dudas sobre el ADN hallado en una llave.

La Fiscalía acusó al principio a dos hombres por un delito de asesinato, uno como presunto autor material, otro --un ex guardia civil-- como supuesto autor intelectual y, al final del juicio, añadió a la expareja de la víctima. A la expareja desde el principio de la causa sí lo acusaban los abogados que representan a la familia de la víctima, que, además, sumaban como cuarto procesado a otro exagente.