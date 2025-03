Compañeros de la educadora asesinada en Badajoz: "Se veía venir"

Los trabajadores de centros y viviendas de menores tutelados de Badajoz han denunciado esta mañana que se sienten "totalmente desprotegidos".

La noticia del asesinato de su compañera Belén Cortés, supuestamente a manos de varios menores, ha provocado una gran conmoción, aunque cierto es que los propios compañeros de trabajo de la educadora han reconocido que lo sucedido "es crónica de una muerte anunciada porque se veía venir" o que "últimamente es terrible trabajar de noche".

Esta mañana, trabajadores de centros de menores y compañeros de la víctima se han concentrado y han mostrado su dolor. Reclamaron cambios en la Ley del Menor. "Estamos desprotegidos y les sale muy barato matar", manifestaron, a la vez que pidieron a la Junta de Extremadura y al Gobierno central que se tomen medidas para que algo así no se vuelva a repetir.

En Badajoz, hubo actos de condena y repulsa en el centro de cumplimiento de medidas judiciales de Menores Marcelo Nessi y en el Centro de Menores San Juan Bautista.

A las puertas del primero, una de las trabajadoras, Sheila Gómez, ha ejercido de portavoz. "Estamos todos consternados, llevamos meses pidiendo protección porque cada vez los menores son más agresivos, que haya más medidas de seguridad y más personal, porque así no podemos trabajar. Al final ha pasado lo que tanto estábamos temiendo todos", ha dicho entre lágrimas.

La portavoz ha explicado que la situación de la plantilla en el centro Marcelo Nessi es precaria, pero ha reconocido que la de los trabajadores de los pisos tutelados lo es mucho más. "Ellos sí que están totalmente desamparados y desprotegidos, no tienen vigilante, no tienen cámaras de seguridad...", ha denunciado.

La víctima había denunciado

Los trabajadores aseguran que contra alguno de los menores implicados en el asesinato hubo denuncias. Y una de estas fue interpuesta por la propia fallecida.

Compañeras de la víctima han asegurado que "le tocó a Belén pero nos podría haber tocado a cualquiera. Con los jóvenes tutelados ha habido problemas con anterioridad pero nunca han llegado a algo como lo de ayer", ha dicho.

Los educadores no entienden por qué después de una semana fugados dos de ellos y con sus antecedentes, no fueron enviados directamente al centro. "Desde algún punto algo ha funcionado mal y no se ha hecho como se debiera, y más volviendo al mismo centro y con la misma trabajadora, creo que estaba claro lo que iba a pasar".

Los afectados insisten: "Se tiene que revisar la edad, menores con 16 años son más que conscientes, tienen conocimiento de lo que está bien o de lo que está mal".

Por su parte, la Policía continúa con la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de la mujer.

