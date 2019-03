La defensa viral de un cirujano de la sanidad pública tras la queja de un paciente: "Nos la vamos a cargar por ignorantes"

Un cirujano del Hospital Universitario de Badajoz ha publicado en su cuenta de Facebook una experiencia propia con uno de sus pacientes que se quejó de las condiciones del postoperatorio tras ser intervenido de urgencia. La publicación de su explicación del caso y su defensa de la sanidad pública se ha vuelto viral en las redes sociales.

Ángel Martínez Monsalve cuenta que el paciente ingresó en el hospital "con un aneurisma abdominal roto, 100% de mortalidad si no se trata inmediatamente". Fue trasladado en helicóptero y, a su llegada, todo el personal de urgencias del servicio de Angiología y cirugía vascular estaba preparado.

"Se emplea para salvarlo una prótesis de alta tecnología que cuesta 21.000€ en total, usando un arco radiológico y una mesa especial con un coste de 600.000€. Tras la cirugía pasará 3 días en UCI, donde intensivistas, y enfermería especializada seguirá luchando por su vida (esos 3 días de lucha ascienden a 5500€)", explica el cirujano.

"La semana en planta de hospitalización al salir de UCI, 'tan solo' requiere 21 turnos de enfermería, auxiliares y celadores, además de un cirujano pendiente 24h diarias esos 7 días (7300€). Independientemente de la anécdota económica, el resumen es que el paciente llega muriendo en un helicóptero a la puerta de urgencias y sale caminando por su propio pie una semana después", añade.

Su queja es que, tras todos estos cuidados y gastos empleados en el paciente, la respuesta de éste fue: "Gracias señores, pero con lo que pagamos en impuestos es vergonzoso que tengamos que compartir habitación con otros enfermos".

"No contesté, ni lo haré en el futuro, no merece la pena. Lo que si tengo claro es que el problema principal en este asunto y en este país no lo tiene la sanidad, lo tenemos nosotros. Nos la vamos a cargar por ignorantes. Es lo que hay. El tiempo nos pondrá en nuestro lugar, espero", reflexiona finalmente Martínez.